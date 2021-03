Gestolen hond Bobby gezien bij vakantiepark, maar nog altijd spoorloos

Niet de hond in kwestie. Afbeelding ter illustratie. Foto: Ylanite Koppens via Pexels

De politie is nog altijd op zoek naar hond Bobby, die uit het dierenasiel De Hof van Ede gestolen werd. De hond is wel gesignaleerd, maar nog niet terecht. Een man met zwart krullend haar zou zaterdag gezien zijn met Bobby in de omgeving van vakantiepark De Wije Werelt in Otterlo.

Via Burgernet wordt het publiek opgeroepen uit te zien naar de man en de hond. De hond is een boerenfox met bruine oren en een rode halsband om. Van de man is geen verder signalement bekend dan dat hij zwart, krullend haar heeft.

Hoe hij met de hond vertrokken is, is eveneens niet bekend. Wie meer informatie heeft, wordt gevraagd direct 112 te bellen.

Eerder al een collie meegenomen

In de nacht van donderdag op vrijdag nam iemand de jonge reu mee uit het dierenasiel in Ede. Twee weken geleden ontvoerde iemand in Bennekom ook al een hond, dat was een border collie aan de Heinrich Witteweg. Het dier werd meegenomen in een groen busje. Later werd de hond gevonden bij een dierenarts.

Een blonde vrouw zou de border collie daar hebben achtergelaten.