Coalitieonderhandelaars, kom kijken in de proeftuin in de Ooij

Een belangrijk thema voor de coalitieonderhandelingen in Den Haag is de aanpak van de stikstofproblematiek en de bouw van woningen. Volgens sommigen moet een groot deel van de landbouwgrond in Nederland daarvoor wijken. Maar volgens de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kan het ook minder rigoureus. Als 5 procent van de landbouwgrond wordt omgezet in natuur, zijn we er al. Een proeftuin in de Ooijpolder bewijst sinds 2010 dat dit kan door de randen van landbouwgrond aan te pakken.

Niet overal in de Ooij is het even mooi. Jaap Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap toont een kale akkergrond waar een klein deel van het jaar peterselie wordt geplant. Hij wijst over de uitgestrekte kale vlakte: “Daar is dus niets meer te halen voor een egel, een hommel, een mens of een recreant. Daar is gewoon geen lol meer aan.”

Proeftuin

Dat het ook anders kan, blijkt uit de proeftuin in de Ooijpolder. Daar wordt sinds 2010 aan de randen van landbouwgrond natuur geplant. Boeren krijgen een vergoeding wanneer zij aan de randen van hun percelen hagen en struiken planten en onderhouden. En dat is goed voor de biodiversiteit. Volgens Jaap Dirkmaat zijn er sinds de start van de proef 22 bedreigde diersoorten teruggekeerd in het gebied.

Bovendien werkt dat beter voor de afbraak van CO2, dan wanneer je dezelfde hoeveelheid natuur zou terug planten in een paar grote bossen. Dirkmaat legt uit dat het systeem van hagen achter elkaar werkt als een soort filter: “Als wij dat met een bos zouden doen, dan had je één bosrand. En tot die bosrand wordt wat gefilterd en daarna… ja, dat is het dus.”

'Beter dan 100 km/u'

Volgens Dirkmaat kunnen bouwprojecten, die stilliggen door de stikstofproblematiek, met zijn aanpak weer door. "Als je dit soort ingrepen doet, denk ik dat je het grootste deel van je stikstofprobleem kwijt bent. Dat bereikt meer dan 100 kilometer per uur rijden.”

Maar als de proef in de Ooij over heel Nederland uitgerold zou worden, kost dat jaarlijks 600 miljoen euro. Toch vindt Dirkmaat vindt dat bedrag relatief: “Dat is wat we per jaar vergokken bij Holland Casino. Dat is wat we per jaar aan snoep opeten. En daarvoor heb je je landschap terug, kun je prachtig recreëren. Kun je je buitenlandse gasten weer zonder schaamte je landschap laten zien en laten genieten van alle dieren en planten die daar zijn teruggekeerd. Dat is gewoon alleen maar een positief verhaal.”