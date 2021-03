Vandalen zorgen voor overlast op spoorwegovergang Wadenoijen

Het is flink schrikken voor de omwonenden van de spoorwegovergang aan de Groenestraat, donderdagavond. Een machinist van een passerende trein trekt aan de noodrem nadat hij over iets heen gereden is. De dreun die zijn noodrem veroorzaakt, doet de omliggende huizen trillen. De bewoners rennen naar buiten. Sylvia de Haan is een van hen. "Toen zag ik dat er twee hele dikke betontegels op de overgang lagen. De machinist kwam naar buiten met een zaklamp. Hij was ook enorm geschrokken, want hij dacht dat hij iets of iemand aangereden had", vertelt ze.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Met gevaar voor eigen leven

Het is niet de eerste keer dat er zoiets gebeurt op de spoorwegovergang. Volgens Sylvia speelt het al veel langer. "Ik ben sinds 2015 aan het e-mailen met ProRail. Ik heb al eens een fiets van het spoor afgehaald, die jongelui er hadden gelegd. Ik zag dat het gebeurde, ben naar buiten gerend en terwijl de spoorbomen al dichtgingen, heb ik de fiets van het spoor getrokken. Later kreeg ik op mijn kop van mijn man, want er hadden ongelukken kunnen gebeuren."

Camera's

"Ik heb bij ProRail gevraagd of er geen camera's opgehangen kunnen worden", zegt Sylvia. "Het is elke keer namelijk wat. Ze hangen aan de spoorbomen, zodat die niet meer opengaan, of ze gooien van alles op de rails. Maar ProRail zei toen dat camera's niet konden, vanwege de privacy. Maar de laatste keer dat ze hier aan het kijken waren, gaven ze aan dat er waarschijnlijk wel camera's komen. Daar ben ik wel blij mee, want de schade die iedere keer aan de rails wordt toegebracht is ook groot en kost ook een hoop geld."

Reactie ProRail

ProRail laat echter weten dat er geen vooralsnog geen camera's worden opgehangen bij de spoorwegovergang. ''Het is nu een keer of drie voorgekomen dat er stoeptegels op de rails zijn gelegd, machinisten hebben er veel last van", zegt het bedrijf. "Het is wel zorgelijk, deze situatie. De politie is op de hoogte en incidentenbestrijders gaan daar ongetwijfeld vaker een kijkje nemen. Maar voor nu komen er geen camera’s."

Als er camera's komen, dan moet dat een besluit zijn van gemeente, politie en ProRail samen.