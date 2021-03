Onrust in villa voor dementerende ouderen, tientallen zorgmedewerkers opgestapt

Oud-medewerkers spreken van een 'angstcultuur' en meerdere families haalden hun dementerende oudere weg. Bij Omroep Gelderland kwamen forse klachten binnen over de kleinschalige woonvorm Herbergier in Velp. De eigenaren spreken van een hetze tegen hen.

Oud-medewerkers van Herbergier in Velp stapten onlangs naar Omroep Gelderland. Ze spreken van 'forse bezuinigingen ten koste van de zorg' en van een 'angstcultuur' op de werkvloer. In minder dan twee jaar tijd vertrokken zo'n twintig tot dertig zorgmedewerkers.

De zorgvilla heeft plek voor achttien cliënten met geheugenproblemen, zoals alzheimer en dementie. Het concept van de Herbergier, waarvan er 44 door heel Nederland zijn, is dat het een warm en liefdevol thuis is waar dementerende ouderen hun laatste dag doorbrengen. Maar in Velp vertrokken naast medewerkers, ook bewoners. Zeker vijf families haalden hun dementerende oudere weg uit de villa, mede vanwege de 'verslechterde sfeer'. De meest recente verhuizing van één bewoner is nog op handen: die vindt deze maand plaats.

Nieuw zorgechtpaar

De Herbergier in Velp werd eerder gerund door een ander echtpaar. In juni 2019 namen twee nieuwe zorgondernemers, Bram en Hélène van Rijswijk, het stokje over. Na hun komst ontstond de onrust, aldus het oud-personeel. Volgens hen is inmiddels bijna het gehele oude zorgteam weg.

Omroep Gelderland sprak met tenminste veertien betrokkenen, waaronder zes familieleden van vier cliënten en acht zorgmedewerkers. De oud-medewerkers die hun verhaal deden bij Omroep Gelderland, doen dat anoniem. Sommigen uit angst voor de boete van 10.000 euro die in hun arbeidscontract staat. Ook familieleden die hun oudere weghaalden, doen vandaag hun verhaal.

Rust is wedergekeerd

De zorgeigenaren erkennen dat er klachten zijn geweest. Maar volgens hen gaat de onrust om een 'erfenis uit het verleden'. "Na de overname hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd, om het bedrijf verder te professionaliseren en de kwaliteit van zorg te vergroten", zegt Hélène van Rijswijk. "Een aantal medewerkers en sommige familieleden hebben moeite gehad met de wijzigingen."

Volgens de eigenaren is er niets meer aan de hand in de zorgvilla. Met het vertrek van de kritische families en personeelsleden is de rust wedergekeerd, zeggen ze. "We hebben nu een leuk, fris team. Blijven hangen in het verleden willen we niet."

De instelling heeft na klachten ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op bezoek gehad. Die is zeer positief over de instelling. "De inspectie heeft op dit moment voldoende vertrouwen in de wijze waarop Herbergier Velp stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg." De inspectie concludeert dat er geen vervolgtoezicht nodig is.

Verantwoording: Omroep Gelderland sprak uitgebreid met 14 betrokkenen, waaronder acht oud-medewerkers en zes familieleden. Ook kregen wij inzage in meerdere interne stukken en correspondentie. De meeste betrokken medewerkers willen anoniem hun verhaal vertellen. Over de oud-medewerkers: de meesten zijn onlangs of uiterlijk verleden jaar vertrokken. Familieleden van cliënten bevestigen hun verhaal. Alle namen zijn bij de hoofdredactie bekend. Voor wederhoor beantwoordden de zorgeigenaren schriftelijke vragen en interviewde wij hen op locatie, in de Herbergier in Velp. Nadien ontving Omroep Gelderland diverse mails van huidige medewerkers en familieleden van cliënten, die zich niet herkennen in de klachten die bij ons binnenkwamen.