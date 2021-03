Let op! De klok gaat vannacht een uur vooruit

De zomertijd en wintertijd werden in de jaren zeventig ingevoerd in Nederland. Ten eerste om energie te besparen, want met het ingaan van de zomertijd konden de lampen wat later op de avond aan. Ten tweede gaf het mensen in de avonduren wat meer vrije tijd bij daglicht.

Voor wie het verwarrend vindt om te onthouden in welke periode van het jaar de klok nu voor- of achteruit gaat, is er een bekend ezelsbruggetje: in het vóórjaar gaat de klok vóóruit.

In het verleden gingen al meermaals stemmen op om te stoppen met het verzetten van de klok. Het Europees Parlement verklaarde zich in 2019 voorstander om het in 2021 af te schaffen. Er werd een speciale commissie in het leven geroepen om voorstellen te doen welke standaardtijd in de verschillende Europese landen zou gaan gelden. Verdere ontwikkeling lijkt echter stil te liggen.