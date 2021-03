'Deze keuze is een grote vergissing', Winterswijkers willen geen bedrijventerrein voor hun neus

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De onderbouwing voor het plan ontbreekt, betoogt de buurt rond de Bessinkgoorweg, de zandweg die aan de beoogde locatie aan de Misterweg grenst. Ook de omwonenden van het Tuunterveld schoten al gaten in het plan voor het gebied bij de Rondweg West en met succes, want de focus is verlegd naar de Misterweg.

Het belang van de ondernemers moet óók gewogen worden, verdedigt het college zich. "Maar de broers Klumper dan? Zijn dat geen ondernemers? Nee, zij zijn gewoon boeren", reageert buurtbewoner Johan Damkot op cynische toon.

'Grote vergissing'

Ze zijn aan de Bessinkgoorweg overvallen door het besluit voor de Misterweg te kiezen en gruwelen op voorhand van het vooruitzicht van blokkendozen voor hun neus. "Ik heb bewust de grond hiervoor verkocht aan Klumper, zodat ik vrij uitzicht zou houden", vertelt een andere buurtbewoner, Gerrit Kruisselbrink.

En dan is er nog het verhaal van het waterpompstation bij hen om de hoek, 'hun' gebied is waterwingebied. Mag daar zomaar industrie worden gevestigd? "Deze keuze is een grote vergissing", zegt zoon Eric Kruisselbrink, die zijn vraagtekens plaatst bij de berekeningen voor de invulling van het beoogde bedrijventerrein. "Er wordt met gemanipuleerde cijfers bewust op aangestuurd."

Doorstroming

Jurgen van Ast, bestuurslid van OWIN, heeft begrip voor de bezwaren bij de buurt. "Maar wij gaan niet over de locatie, dat is aan de politiek", zegt de Winterswijkse ondernemer. "Je moet altijd industriegrond op de plank hebben liggen, voor het geval iemand wil uitbreiden. Dát is de de kern van het verhaal."

De leegstand op de bedrijventerreinen in Winterswijk bedraagt 1,8 procent. "De leegstand moet eigenlijk 5 procent zijn, met het oog op de doorstroming. Je kunt het vergelijken met de woningmarkt", verklaart Van Ast, die wijst op het vertrek van Winterswijkse ondernemers naar bijvoorbeeld Varsseveld. "Omdat er hier geen plek was."

Van Ast zegt 'dat het echt belangrijk is voor de toekomst van Winterswijk', de industriegrond op voorraad. "Maar de gemeente moet natuurlijk wel goed communiceren en haar huiswerk goed doen. Het is goed dat omwonenden kritisch zijn, want dat leidt tot een zorgvuldiger besluit."

De broers Rick en Bas Klumper hebben er samen met hun vader Gerrit juist járen over gedaan om de weilanden aan de Misterweg in hun bezit te krijgen, zodat ze aaneengesloten zo'n 42 hectare grond hebben om te boeren met hun 200 koeien. "We willen samen blijven boeren, maar zouden op deze manier ook nog gesplitst verder kunnen in de toekomst, maar dat is niet de bedoeling", zegt Bas Klumper.

24 pagina's

De buurt kijkt liever uit op hun weilanden en wijst ook op het toeristische belang van de zandweg voor hun huizen. De Bessinkgoorweg is een favoriete route voor vakantiegangers die van vakantiepark De Twee Bruggen naar Winterswijk fietsen. Ook komen er veel mountainbikers en paarden over de zandweg, waaraan ook het Mentinkbos van Natuurmonumenten een beschermde status geniet.

De buurt laat het er niet bij zitten en heeft een bezwaarschrift van liefst 24 pagina's opgesteld. "Hoe dieper je erin duikt des te vaker je denkt: dit kan toch niet?", aldus Eric Kruisselbrink.

