Michelinsterren per ongeluk al bekend en dat is voor dit restaurant goed nieuws

Er is iets mis gegaan bij de nieuwe Michelin-app. De restaurantgids toont twee dagen voor de bekendmaking van de sterren al tien gelukkige winnaars. Eén van de nieuwkomers is De Nieuwe Winkel in Nijmegen. Ze krijgen één ster.

In de NRC is te lezen dat de restaurants platgebeld worden door mensen die ze feliciteren. De Nieuwe Winkel was nog niet bereikbaar voor een reactie. Het restaurant werd vorig jaar ook al bekroond met een prijs, namelijk het beste groenterestaurant. Daarover schreven ze toen op hun website dat het "een behoorlijke uitdaging" bleek om voornamelijk met planten te werken.

"Sinds onze recente verhuizing naar de nieuwe locatie, krijgen we meer aandacht en waardering dan ooit tevoren", is te lezen op de website van De Nieuwe Winkel. "Dit is een grote eer voor ons. Heel veel dank aan iedereen die ons de afgelopen jaren steunden en betrokken was. In het bijzonder dank aan de producenten van al die fantastische ingrediënten, zonder hen konden we dit niet doen."

De Nieuwe Winkel maakt bij Michelin ook kans op een zogenoemde 'groene ster', die worden dit jaar voor het eerst uitgereikt door Michelin.

Maandag zou eigenlijk de bekendmaking zijn van de sterren, dan wordt wél bekend welke restaurants nog meer een ster krijgen, houden of verliezen.