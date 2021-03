'Veroordeelde oud-wethouder Martin van Meurs eist partijnaam Arnhem Centraal op'

"Of het is rancune", speculeert De Vos. "Want hij is in die tijd natuurlijk flink aangepakt en uitgekotst."

Veroordeeld voor kinderporno

Van Meurs zat vele jaren in de Arnhemse politiek als raadslid en wethouder. Eerst voor de PvdA en later voor lokale partijen. Hij raakte in opspraak omdat hij vanaf 2011 twee keer werd veroordeeld voor het bezit en verspreiden van kinderporno.

Bij zijn eerste veroordeling had hij 3463 foto's en 241 filmpjes met kinderporno in zijn bezit, onder meer van baby's en heel jonge kinderen. Ook had hij 44 plaatjes van seks met dieren. Bij zijn terugkeer in de gemeenteraad na zijn straf te hebben uitgezeten, werd hij uitgejouwd.

Van Meurs wil niet terug naar Arnhem

Dat Van Meurs de partijnaam Arnhem Centraal terug zou willen om aan verkiezingen mee te doen, kan De Vos zich dan ook niet voorstellen. "Dat heeft geen nut." Bovendien woont Van Meurs op dit moment niet in Arnhem en liet hij eerder aan Omroep Gelderland weten ook niet naar die stad te willen terugkeren.

Van Meurs meent recht te hebben op de partijnaam omdat hij nog voor zijn veroordelingen een aantal namen bij de Kamer van Koophandel (KVK) heeft gedeponeerd, legt De Vos uit. "Daar zat de naam Arnhem Centraal ook tussen. Maar als je die vervolgens niet gebruikt, wordt dat vanzelf weer waardeloos."

'Gepasseerd station'

Toen de partij de naam wijzigde van het voormalig Zuid Centraal in Arnhem Centraal, kon daar bezwaar tegen worden gemaakt, vervolgt De Vos. "Maar dat heeft Van Meurs toen niet gedaan en nu komt hij ineens met zo'n verhaal. Dat is een gepasseerd station. Dus daar gaan we niet op in."

Nadat hij afgelopen jaar de brief van Van Meurs ontving, heeft het bestuur hem volgens De Vos dan ook geantwoord het niet met zijn visie eens te zijn. Sindsdien zou de partij niets meer van Van Meurs vernomen hebben.

'Klopt niets van'

Omroep Gelderland vroeg Van Meurs te reageren op dit verhaal, maar volgens hem 'klopt er niets van de informatie'. "En daar laat ik het even bij."

Arnhem Centraal trad deze week toe tot de nieuwe coalitie die zij nu vormen met GroenLinks, VVD en PvdA.

