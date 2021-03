Dode baby Sem: politie gaat vandaag flyeren in Doetinchem

Met man en macht is de politie de komende tijd opnieuw bezig met baby Sem. Vandaag flyeren agenten daarom in de binnenstad en in de wijk De Hoop. Ook rijdt een zogeheten mobiel medialab rond, waar mensen meer informatie over de zaak kunnen krijgen.

Het jongetje werd in januari 2006 dood gevonden in een vijver in Doetinchem. Nu, vijftien jaar later, hoopt de politie meer te weten te komen.

Ook is voetbalclub De Graafschap bij de zaak betrokken. De wedstrijd op 2 april tegen Dordrecht zal in het teken staan van Sem. Komende dinsdag komt de zaak langs in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Daarnaast roept de politie iedereen die nog tips heeft zich te melden

29 januari 2006

Het is op 29 januari 2006 niet alleen een schok voor de buurt, maar een schok voor iedereen: in de Kapperskolk in Doetinchem vinden twee kinderen het lichaam van een baby, vastgevroren in het ijs. De twee denken eerst dat het gaat om een pop. Maar als ze hun ouders erbij halen en vervolgens ook de politie, blijkt het te gaan om een pasgeboren jongetje.

De politie start meteen een groot onderzoek. Wie zijn zijn ouders en waarom is hij om het leven gebracht? De buurt wordt gevraagd naar informatie en ook via de media wordt opgeroepen informatie te delen.

Het jongetje krijgt de naam Sem Vijverberg, bedacht door de kinderen die hem hebben gevonden. Maar ook maanden na de vondst van het kindje, tast de politie nog in het duister. Zelfs dna-materiaal van de baby levert geen match op in de databank van de politie. Maar die heeft de zaak nooit laten rusten.

