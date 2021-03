Esther is moeder in een 'roze gezin'

Esther Berends uit Arnhem is moeder in een zogeheten ‘roze gezin’. Esther kreeg namelijk kinderen met een bevriend homostel.

Sinds vrijdagavond is de stichting Meer dan Gewenst gestart met (online) speeddates, voor LHBT’ers met een kinderwens. Die gaan op zoek naar een vader of moeder voor een regenbooggezin.

Een mooi initiatief, vindt ‘roze moeder’ Esther, die de toekomstige papa’s en mama’s direct een tip mee wil geven als de coronatijd straks voorbij is. "Zorg dat je een soort verkeringstijd met elkaar hebt, ga vooral leuke dingen doen om elkaar beter te leren kennen."

Mama van twee jongens

Esther is zelf moeder van twee jongens geworden. "Inmiddels zijn ze al 15 en 18 jaar, mijn jongens. Ik heb ze samen met een homostel gekregen, we kennen elkaar al 22 jaar."

Al backpackend door Turkije kwam Esther erachter dat ze met haar bevriende homostel de juiste klik had. "Dat was een soort relatietest voor ons. Zij hadden een kinderwens en ik ook. We hebben besloten de stap te zetten, ruim een jaar later bespraken we onze kinderwens echt." Inmiddels is Esther buren met de beide papa’s, waar ze een meeroudergezin mee vormt.

Enthousiaste reacties

"We hebben veel enthousiaste reacties gehad", zegt Esther over haar ‘roze gezin’. "Mijn vader vond het vanaf het begin leuk; die dacht dat hij er twee schoonzonen bij kreeg. Toen heb ik hem uitgelegd dat we geen relatie hebben."

"Mensen gaan toch raden, ik kreeg weleens te horen: 'Ik vind het zo knap wat je doet, als je man ervandoor gaat met een andere man en je toch zo goed contact met elkaar hebt'. Maar dat is dus niet aan de orde", vertelt Esther met een lach. "Ik ben ontzettend blij dat ik op deze manier moeder heb kunnen worden en ze op deze manier vader kunnen zijn."

Luister hier naar het verhaal van Esther.