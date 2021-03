Expert: 'Als de moeder baby Sem doodde, is de zaak verjaard'

Baby Sem Vijverberg werd in 2006 dood gevonden in een vijver in Doetinchem. Het is een van de 1700 coldcases van de politie: zaken waarin het onderzoek is vastgelopen. Ieder jaar probeert de politie via onder meer een coldcase kalender aandacht te vragen voor die onderzoeken. "Die is vooral uitgebracht in gevangenissen, omdat het idee was dat gedetineerden wel eens wat weten over misdrijven," vertel politiewoordvoerder Marèl van Steenbergen in het programma.

Andere middelen

"Dit is nou zo'n zaak waarvan je denkt: hier hebben we andere middelen voor nodig." En dus wordt het publiek betrokken bij de zoekactie. "Komend weekend zijn we actief in het centrum van Doetinchem. We gaan flyeren, in de abri's komen posters en het mobiele media lab rijdt rond."

Ook voetbalclub De Graafschap vraagt aandacht voor de zaak door op 2 april tegen FC Dordrecht in speciale shirts te voetballen. Die dag zal het stadion ook de naam 'Sem Vijverberg' krijgen. De kinderen die de onbekende baby destijds vonden, gaven hem die naam.

Zie ook: De Graafschap speelt voor een keer in stadion Sem Vijverberg

Maar volgens professor meester strafrecht Peter Tak kan de zoektocht wel eens vergeefse moeite zijn. "Er zijn diverse scenario's denkbaar." Een scenario waarbij de ouders betrokken zijn, is volgens Tak het meest waarschijnlijk. Als ze namelijk níet betrokken waren bij de dood van hun baby, zou je denken dat ze wel zouden reageren, redeneert Tak.

Hij neigt naar de moeder, want "als het de vader zou zijn geweest, ga ik ervanuit dat de moeder niet vijftien jaar lang haar mond gehouden heeft. Dat moet dan gewoon bekend geworden zijn. Dat kan bijna niet anders."

Bekijk hier de video. De tekst gaat onder verder

Lastige zaak

En daarmee wordt het een lastige zaak voor de politie, denkt Tak. "Als je kijkt naar de verjaringsregels bij doodslag of moord door de moeder, dan liggen die op twaalf jaar." Dat zou betekenen dat de zaak in 2018 is verjaard. "Dan heb je een groot probleem. Dan kun je niks meer doen."

Energie in andere zaken

Gezien de hoeveelheid cold cases in Nederland vraagt Tak zich daarom af of de energie niet beter in andere zaken kan worden gestoken. "In zaken waar nabestaanden zijn."

Toch deelt Van Steenbergen, woordvoerder van de politie, die gedachte niet. "We willen antwoord krijgen op de vragen die we hebben. Ook voor de omgeving en de mensen die de baby gevonden hebben."

Zie ook: