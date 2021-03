Van bankkluis tot verzorgingstehuis: de meest bizarre hennepvangsten op een rij

In een verzorgingshuis

We beginnen de lijst met misschien wel de meest opmerkelijke vondst: die in een woonzorgcentrum. Agenten knipperden twee jaar terug twee keer met hun ogen toen ze een appartement vol hennep aantroffen in de Nijmeegse wijk Brakkenstein.

Onder de grond

Ook bijzonder, maar iets minder uniek zijn de hennepkwekerijen onder de grond. Zoals de enorme ondergrondse ruimte in Hulshorst, die afgelopen jaar werd aangetroffen. Een gang verbod daar meerdere kweekruimtes met elkaar.

De toegang naar de ondergrondse hennepkwekerij in Hulshorst. Foto: Politie Nunspeet

In 2015 werden in Ulft de restanten van een wietkwekerij in twee ondergrondse zeecontainers aangetroffen. Via een gang onder het woonhuis en de tuin was de kwekerij toegankelijk.

Dat het nog professioneler kan, bleek in 2016 in Hoenzadriel (gemeente Maasdriel). Daar trof de politie onder een schuur een kwekerij met bouwlift voor zware materialen zoals potgrond aan. Ook een afvoerpijp voor de warme lucht ontbrak niet.

In een slaapkamer

Een stuk minder groot was de ontdekking in 2014 in Arnhem. Daar vond de politie 25 planten in een slaapkamerkast. De minikwekerij werd ontdekt toen een man opvallend nerveus reageerde toen de politie hem vroeg naar zijn veroordeelde buurman.

In een brug

In februari 2008 keken medewerkers van een energiebedrijf raar op toen zij in de Prins Willem Alexanderbrug over de Waal bij Tiel een kwekerij in aanbouw aantroffen. De kwekerij zat verborgen onder het wegdek. De verantwoordelijken hadden geprobeerd stroom af te tappen van een leiding waarop 10.000 volt stond.

Op een aanhangwagen

In hetzelfde jaar werd in Ede een hennepkwekerij ontmanteld op een camping. Bijzonder aan de vangst was dat de planten – zeventig stuks – op een aanhangwagen stonden. Vanuit de aanhanger liep een stroomdraad naar een huisje. Ook had de aanhangwagen een luchtafvoer.

Onder een schuur

Een inwoner van Westervoort koos in 2016 voor een kwekerij onder zijn schuur. Tevergeefs, want de politie kwam de boel op het spoor en nam de hele handel in beslag.

In het bos

Een wandelaar die in 2019 door het Veluwse bos bij Hoenderloo liep, trof daar een hennepkwekerij aan. En dat op een plek waar helemaal geen mensen mogen komen. Er was onder meer een stuk bos gekapt om meer licht bij de plantjes te laten komen.

Nog een brug

In 2012 was het raak in de brug over het Maas-Waalkanaal tussen Malden en Heumen. In een pijler zat een kwekerij met 600 planten verstopt.

In een bankkluis

Tot slot en ook zeker noemenswaardig is de vondst in Vuren in 2016. Daar werd een hennepkwekerij ontdekt in een voormalig pand van de Rabobank. Dat niet alleen: de planten stonden ook nog eens in de kluis van de bank.