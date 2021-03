Nijmeegse artsen: vaccineer kinderen niet, groepsimmuniteit is onrealistisch

De artsen van het CWZ in Nijmegen houden hun persoonlijke pleidooi in vakblad Medisch Contact. Ze plaatsen hun eigen kanttekeningen bij het huidige vaccinatiebeleid om 'maar iedereen blind te gaan vaccineren'.

Er ontbreekt volgens Mulder onderbouwing om bijvoorbeeld kinderen te vaccineren. “Tijdens de eerste lockdown was nog de opvatting dat ze gewoon naar school konden en de infectie konden doormaken”, legt hij desgevraagd uit. Volgens hem zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat kinderen op lange termijn nadelen ondervinden van een coronabesmetting.

Besmettelijk na vaccin

Bovendien is het volgens de artsen een illusie om te denken dat massavaccinatie leidt tot groepsimmuniteit. Ze voelen zich daarbij gesteund door een recent artikel in het gerenommeerde wetenschappelijk blad Nature, waarin staat dat het bereiken van groepsimmuniteit tegen het coronavirus waarschijnlijk onmogelijk is.

Arts-microbioloog Bert Mulder. Foto: Omroep Gelderland

Mensen die zijn ingeënt, kunnen het coronavirus bijvoorbeeld in sommige gevallen nog verspreiden. Mulder wijst daarbij op onderzoek uit Oxford, waaruit blijkt dat mensen zonder coronagerelateerde klachten na een prik met AstraZeneca besmettelijk bleven.

Ook bieden vaccinaties geen bescherming tegen alle virusmutaties, zegt het lid van het Red Team. Door iedereen in te enten bestaat volgens hem de kans dat dit soort mutaties langzaam maar zeker dominant wordt.

Ik ben geen anti-vaxxer

De twee artsen willen met hun pleidooi naar eigen zeggen een discussie op gang brengen over het vaccinatiebeleid. “Het gevaar is dat je in het hoekje van anti-vaxxers wordt gedrukt. Maar dat ben ik niet. Iedereen die wil, moet zich gewoon kunnen laten vaccineren”, zegt Mulder.

Volgens de arts is het al mooi als vaccinatie ernstige klachten en ziekhuis- en ic-opnames kan voorkomen. Zijn boodschap is dan ook om zo snel mogelijk de risicogroepen in te enten. “En zolang er nog niet voldoende vaccins zijn, kan er meer wetenschappelijk onderzoek worden gedaan naar het effect op de andere groepen.”