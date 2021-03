Ralf Seuntjens trakteert als De Graafschap van NAC wint

De 'affaire Ralf Seuntjens' hield de gemoederen ruim een week bezig. De spits maakte deze maand bekend dat hij volgend seizoen voor NAC gaat spelen. Een gevoelige transfer, ook omdat beide clubs elkaar dus nog zouden ontmoeten. Beide clubs strijden voor promotie, maar trainer Snoei zet zijn voormalig aanvoerder gewoon in de basis. "Daar heb ik geen seconde over getwijfeld. Maar er ligt wel wat druk op zijn schouders", zegt Snoei voor de camera van Omroep Gelderland.

Spelletje darts

Seuntjens zelf verscheen niet in de media die talrijk was uitgerukt naar De Vijverberg in Doetinchem. De clubleiding besloot de geboren Bredanaar buiten de spotlights te houden. De centrumspits liet zich nog een paar seconden zien in de persruimte om wat pijltjes te pakken voor een spelletje darts. "Ik begrijp de keuze van de club wel", zei Snoei. "Het moet ook over voetbal gaan en niet alleen om de dingen eromheen. Dan moet hij ook steeds hetzelfde vertellen. Er waren 18 aanvragen voor hem. Hoewel Ralf altijd heel prettig is voor de camera. Hij is authentiek."

De transfer naar NAC lag bij de Superboeren uiterst gevoelig. De Graafschap sprak onder meer van een ongelukkige timing. Een kleine groep supporters eiste zelfs zijn directe vertrek. Snoei sprak met Seuntjens over alle commotie in aanloop naar de beladen wedstrijd. "Wat ik dan wil weten? Hoe hij in zijn vel steekt. Wat vindt hij er zelf van om te spelen. Hoe kijkt de groep er tegenaan? Nou, hij heeft daar een paar goede dingen over geroepen."

Lichaamstaal

Op basis daarvan was er bij Snoei geen enkele twijfel. Mogelijke belangenverstrengeling die op de loer ligt of niet. Het speelt volgend de coach geen rol bij Seuntjens. "Hij gaat voorop", belooft de trainer uit Didam alvast. "Ralf wil heel graag winnen en dat straalt hij ook uit. Dat zie ik aan zijn lichaamstaal en hoe hij zich manifesteert."

Gebak

De spelersgroep wordt bij een overwinning zelfs door Seuntjens getrakteerd op gebak, zo vertelde Snoei. "Dat heeft hij de groep laten weten." Ted van de Pavert, de nieuwe aanvoerder, denkt ook dat het allemaal wel goed zit. "Het teamgevoel en de spirit zijn gewoon goed. Dat is aan het eind van een seizoen het allerbelangrijkste. We zijn ook fit, we staan er met zijn allen gewoon goed op.

"Dit is een mooi affiche dat gewoon heel belangrijk is om te winnen. Als we NAC verslaan, zijn zij wel bijna uit het zicht, al vind ik dat nog net iets te vroeg om te zeggen. We hebben het vaak gehad dat het voetbal wel wat beter kan, maar ik vind dat we de laatste wedstrijden weer wat meer kansen krijgen. Daarvoor was het vaak in de slotminuten dat we nog wonnen", aldus Van de Pavert.

Kraker

"Zondag spelen tegen NAC in een groot stadion is ook gewoon een mooie sportieve kraker", kijkt Snoei met genoegen vooruit naar de clash. "Zij hebben ook een goede volwassen groep. Ik ben benieuwd hoe de verhoudingen liggen. We hebben thuis van ze gewonnen en vorig seizoen ook in Breda. Hoewel dat in de tweede helft nog moeizaam was. Als we winnen, denk ik dat NAC inderdaad wel weg is."

Schuldige Platje

Snoei kan weer beschikken over Melvin Platje. "Ik had het origineler gevonden als je bijvoorbeeld daarover was begonnen", lachte de coach. "Nu gaan alle eerste vragen bij jullie over Ralf. Je had ook kunnen vragen of ik Platje als joker achter de hand heb? Ja, hij is er weer bij. Misschien speelt hij wel inderdaad. Hij voelt zich schuldig. Dan kom je bij een nieuwe club, maak je een winnende goal en lig je er met hamstringklachten weer uit. Dit is nog een ouderwetse prof. Hij wil er zo snel mogelijk weer staan."

Vermoedelijke opstelling De Graafschap: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van Heertum, Van de Pavert, Baas; Lieftink, Hamdaoui, Verbeek; Seuntjens en Van Mieghem.

