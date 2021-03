Gelderlanders kopen massaal zelftesten in Duitsland: 'We pakken er ook een paar voor de buren'

"We nemen er ook gelijk een paar voor de buren mee," zegt een Epenaar die net met zijn grote camper de parkeerplaats van de Aldi in Kranenburg is opgedraaid. "Zeker," zegt zijn vrouw. "Dit willen we toch allemaal." Haar man zegt zo'n tien testen in te willen slaan bij de supermarkt: "Dan kun je ze nog eens uitdelen. Alle mensen zitten er om te springen."

Bekijk hier onze reportage uit Duitsland. De tekst gaat eronder verder.

Het steekt veel Nederlanders dat het zo lang duurt voor de coronazelftesten ook in Nederland verkrijgbaar zijn. In Duitsland liggen ze al lang en breed in de supermarkten of drogisterijen. Een test kost er vijf euro per stuk. "Het is toch te gek dat wij in Nederland moeten wachten totdat er iets gaat gebeuren. Dat kan toch niet. Nu kun je testen en er zeker van zijn of het goed zit of niet, " aldus de Epenaar.

En hij is niet de enige die klaagt waarom het zolang moet duren voordat die tests in Nederland te koop zijn: "Het is schandalig," zegt een oudere Nijmegenaar. "Dat is typisch Nederland. Hier wordt alleen maar gepraat. De handjes laten wapperen, dat kennen ze niet. Ze lopen alleen maar achter de feiten aan. Als ik vroeger zo gewerkt had, werd je de straat opgestuurd. Ze doen maar wat. Waar zijn ze in Nederland mee bezig."

Nog steeds niet knuffelen

Op de vraag waarom mensen zichzelf willen testen, komt heel vaak het zelfde antwoord: "Dan kunnen kinderen en kleinkinderen weer langskomen." Maar daar moet je toch mee oppassen. Arts microbioloog Heiman Wertheim van het Radboudumc waarschuwt dat de testen maar voor 80 procent betrouwbaar zijn. Ben je positief getest dan kun je er van uitgaan dat je besmet bent. Maar ben je negatief getest, dan geeft dat dus nog geen zekerheid. "Dus, nog steeds niet met oma gaan knuffelen, gewoon alle maatregelen blijven volgen," aldus Wertheim.