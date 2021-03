Opnieuw gesprek tussen provincie en Scherpenzeel na ruzie

Het is de zoveelste ruzie in het slepende dossier van de herindeling van Scherpenzeel. De gemeente kwam met een lijst van 32 punten die de provincie leugens verwijten. De schuldige is volgens Scherpenzeel gedeputeerde Jan Markink. Vrijdag was er opnieuw een gesprek.

De provincie reageerde vorige week nog als een adder gebeten. “Schandalig dat we worden verweten dat we liegen en verdraaien”, zei Markink toen. Bij het gesprek van vrijdag waren naast Markink ook commissaris John Berends, de Scherpenzeelse wethouder Izaäk van Ekeren en waarnemend burgemeester Eppie Klein aanwezig. De partijen willen vooral 'zakelijk blijven op de inhoud, en zacht op de relatie'.

De provincie stelt dat alle betrokken een gemeenschappelijk doel hebben, een toekomstbestendig Scherpenzeel, maar ook dat er verschillende meningen zijn over 'scenario’s die dat doel het beste dienen'. De provincie wil Scherpenzeel herindelen met Barneveld, terwijl Scherpenzeel wil samenwerken maar zelfstandig blijven.

Waarnemend burgemeester Klein laat weten dat burgers zijn gediend 'met overheden die in hun onderlinge contact oog hebben voor de zuiverheid van de argumentatie.' Daarbij past het volgens hem 'niet om elkaars integriteit in twijfel te trekken'.

PVV wil in debat

Maar daarmee is kous is nog niet af. Woensdag wil de PVV in debat over de waslijst aan punten die niet zouden kloppen. “Het is een knal van een brief die Scherpenzeel stuurde”, zegt Statenlid Ton Diepeveen. “Wij willen onderbouwd zien wat er klopt en niet klopt van de beschuldigingen van Scherpenzeel.”

'Provincie speelt politieke spelletjes'

Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde, doet onder meer onderzoek naar conflicten in het openbaar bestuur. Hij was lid van de spiegelgroep die de provincie scherp moest houden. Eerder zei hij al dat de provincie 'gewinkeld' had in dat advies. Hij vindt dat de provinciebestuurders de afgelopen maanden politieke spelletjes hebben gespeeld.

De peiling die onlangs in de gemeente werd gehouden, is daar volgens De Vries een goed voorbeeld van. Van de Scherpenzelers stemde 82 procent tegen de fusie. De provincie was akkoord met de vraagstelling, maar gaf na de peiling aan dat deze 'oppervlakkig' was. De Vries: "Dan zijn de Tweede Kamerverkiezingen ook oppervlakkig."

Accepteren

De hoogleraar vindt dat de provincie moet accepteren dat Scherpenzeel niet wil fuseren. Wat het lastig maakt voor beide partijen, is volgens hem de tegenstrijdige opstelling van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die enerzijds Scherpenzeel steunt en anderzijds de provincie.

Zienswijzen

Op dit moment is de provincie aan zet, maar uiteindelijk valt het definitieve besluit in Den Haag. Niet vreemd dus dat beide partijen tijdens dit proces die kant op kijken.

Voor 6 april kunnen belanghebbenden aan de provincie laten weten hoe zij over de herindelingsplannen denken. Het gemeentebestuur van Barneveld deed dan al, net als oppositiepartij Lokaal Belang.

Vrijdag publiceerde het college van Scherpenzeel haar mening. In 42 pagina's vol argumenten wil ze de Statenleden ervan doordringen dat de gemeente beter af is als ze intensief gaat samenwerken met Barneveld, maar zelfstandig blijft.

