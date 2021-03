Skelet van misschien wel 2000 jaar oud gevonden langs de Waaldijk

Bij werkzaamheden aan de dijk bij Oosterhout is een eeuwenoud skelet gevonden. Het gaan om menselijke resten uit de tijd van de Romeinen of de vroege middeleeuwen. "Het skelet is tussen de 1500 en 2000 jaar oud", zegt archeoloog Eric Norde.

Archeologen zijn twee weken geleden begonnen met onderzoek langs de Waaldijk tussen Wolferen (gemeente Overbetuwe) en Sprok (Nijmegen). Daar wordt straks over een lengte van 15 kilometer gewerkt aan het versterken van de dijk.

Het skelet is niet de eerste ontdekking. Er werd al een boerenerf uit de Romeinse tijd aangetroffen. "Daarbij ging het voornamelijk om houten resten van de boerderij. Ook hebben we resten van een waterput aangetroffen", zegt Norde.

Klomp roest

Onderzoek moet uitwijzen of ook het skelet uit de Romeinse tijd afkomstig is. "Dat zou bijzonder zijn, want doden werden toen het algemeen gecremeerd en niet begraven." Ook als het skelet uit de vroege middeleeuwen komt, is dat volgens de archeoloog ook bijzonder, omdat er in de regio nauwelijks vondsten uit die tijd zijn gedaan.

Bij het skelet is een klomp roest aangetroffen, dat nu wordt onderzocht in een laboratorium. Norde hoopt dat uit röntgenbeelden duidelijk wordt hoe uit het lichaam is. "Mocht dat niet lukken, moeten we de botten zelf gaan dateren", aldus de archeoloog.

Rijke geschiedenis

Norde verwacht de komende tijd meer ontdekkingen langs de Waaldijk te doen. Er wordt op 26 plekken archeologisch onderzoek gedaan. "Het gebied waar de dijk doorheen gaat, kent een vrij rijke geschiedenis. We willen voorkomen dat er resten in de grond zitten die door de werkzaamheden van de dijk kapot zouden gaan."