Kat Spikey werd beschoten met luchtbuks en mist nu een pootje

Spikey werd gebracht bij Dierenkliniek Tiel-Drumpt, maar daar konden ze zijn poot niet redden. Daarom werd Spikey doorverwezen naar een specialist in Utrecht. Daar bleek dat er een zenuw in zijn poot geraakt is, waardoor hij zijn poot nooit meer zou kunnen gebruiken.

"Zijn poot moest geamputeerd worden. Dat vonden wij vreselijk om te horen, maar we zijn wel blij dat Spikey ook goed door het leven kan met één poot minder. Hij is goed hersteld en kan prima lopen met drie poten", vertelt zijn baasje Gert.

De baasjes van Spikey hebben aangifte gedaan bij de politie, maar de dader is tot op heden nog niet gevonden. "Ik ben bang dat we de dader ook niet meer zullen achterhalen. We durven Spikey nu niet meer naar buiten te laten. Hij blijft vanaf nu binnen, want we zijn bang dat als dit nogmaals gebeurd, hij er niet levend vanaf komt."

De baasjes van Spikey gaan nu in de tuin een speciaal kattenverblijf maken, zodat Spikey in de achtertuin naar buiten kan.

Omdat de dader nog niet gevonden is, roepen de dierenarts en de baasjes van Spikey op om goed te letten wanneer je kat naar buiten gaat in de omgeving van de Bomenbuurt in Tiel.

