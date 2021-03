Quinn (22) woont in een oud pand in de binnenstad, maar niet voor een torenhoge huur

Quinn Oosterbaan (22) is één van de gelukkigen die een studio heeft weten te bemachtigen. "Ja een klein appartementje, maar met eigen keuken, slaapkamer en badkamer. Echt helemaal top!"

Kijk en luister naar Quinn. De tekst gaat eronder verder.

Een huis vinden is niet te doen

De 22-jarige meldde zich een paar maanden geleden aan voor het project, samen met 59 andere jongeren. "Ik wou graag uit huis, maar omdat het woningaanbod voor jongeren eigenlijk zo klein is, was dat heel lastig. Dat aanbod bestaat eigenlijk gewoon niet. Door dit project is dat wel gelukt, daar ben ik echt heel blij mee!”

De studio's zijn specifiek bedoeld voor Zutphense jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Zij mogen maximaal vijf jaar in het complex wonen. Volgens Quinn is er voor hen nu bijna geen aanbod. "Of het is te duur, of het is heel erg klein. Dus het is echt niet te doen."

Verbouwing

Het project is ontwikkeld door de David Everkink Stichting. "Een aantal jaar geleden werd er al geroepen dat jongeren heel slecht aan huisvesting kwamen hier in de stad. Dat heeft ervoor gezorgd dat wij dachten: kunnen we hier iets aan doen?", vertelt Sylvia Heyl van de stichting.

De stichting investeerde 1,6 miljoen euro in het pand. Daarbovenop kreeg de stichting 1,5 ton subsidie van de gemeente om ervoor te zorgen dat de huren van de woningen laag blijven. Ook kwam er 1 ton subsidie van het Rijk voor renovatie en verduurzaming van het historische pand.

Het complex is helemaal gasloos en oude elementen zijn weer teruggebracht, zoals twee dakkappelen en oude hijsbalken.

Huurprijs

Hoewel de oppervlakte van de appartementen varieert tussen de 26 en 47 vierkante meter, is de huur voor alle appartementen 442 euro. "Dat is heel fijn, want zo is het betaalbaar", aldus Quinn. De lage huur is mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Zutphen.

Jongeren van de lokale SP voerden jarenlang actie voor de komst van de woningen. Fractievoorzitter Nils Müller is blij dat het project succesvol is afgerond. "We zijn heel blij dat tien jongeren nu en mooie woning hebben, maar het is bij lange na niet genoeg. Als je tussen de 18 en 23 jaar bent, is er niets te vinden in Zutphen, behalve schimmelige kamers van huisjesmelkers. Of je moet zoals veel mensen bij je ouders blijven wonen."

Oplossing?

Hoewel het volgens Müller een druppel op een gloeiende plaat is, laat het project volgens hem wel de mogelijkheden zien. “Dit gaat de woningnood onder jongeren niet oplossen, maar we laten met deze woningen wel zien dat het kan om voor netto 300 euro - met huurtoeslag - in een volwaardige woning te kunnen wonen. En als het hier kan, kan het op veel meer plekken in Zutphen.”

Quinn heeft inmiddels aan een paar vrienden zijn nieuwe stek laten zien. Het gevolg was een paar jaloerse blikken. "Ja het is zo'n vette locatie en zo'n vette kamer. Je verwacht toch dat je eerste woning een beetje klein en krakkemikkig is, om dan hier te kunnen wonen, dat had ik me nooit voor kunnen stellen."