Spanning bij De Graafschap voor beladen topper in Breda tegen NAC

Wint De Graafschap de clash in Breda lijkt NAC gezien in de strijd om de bovenste twee plaatsen. Die plekken geven recht op rechtstreekse promotie, het heilige doel dit seizoen bij beide volksclubs. NAC heeft echter vijf punten minder dan de nummer twee De Graafschap en moet winnen om niet nog verder achterop te raken. Op voorhand dus een spannend duel dat nog eens extra pikant is vanwege de transfer van Ralf Seuntjens.

Gevoelig

De centrumspits en clubtopscorer van De Graafschap kreeg op zijn 31e jaar eindelijk de kans om voor zijn favoriete club te spelen. Seuntjens is geboren en getogen in Breda. Hij aarzelde niet en zette al snel zijn krabbel. De overgang ligt extra gevoelig, omdat het om twee concurrenten gaat en omdat De Graafschap zei 'compleet verrast' te zijn toen NAC en Seuntjens zich in de media over de op handen zijnde transfer uitspraken.

Vorm

Seuntjens bleef echter gewoon bij de selectie, ondanks een keihard statement van de supportersgroep Brigata Tifosi die zijn vertrekt eiste. Ook zondagavond (20.00 uur) wordt de boomlange aanvaller gewoon verwacht in het elftal van trainer Mike Snoei al mist Seuntjens dan de vorm van de eerste seizoenshelft. "Hij is nog steeds heel erg belangrijk voor ons", stelde de coach uit Didam onlangs.

Toelichting

De Graafschap besloot, in overleg met de Brabander, dat Seuntjens voor de wedstrijd niet in de media verschijnt. De clubleiding wil hem in de luwte houden. Vrijdagmiddag is het wekelijkse persmoment op De Vijverberg. Dan zal trainer Mike Snoei wel een toelichting geven op de beladen wedstrijd in Breda, net als de nieuwe aanvoerder Ted van de Pavert.

Op koers

De Graafschap maakt tot nu toe een uitstekende tweede seizoenshelft door. Sinds 2 januari werd niet meer verloren. De meeste overwinningen zijn wel zwaarbevochten, maar de Superboeren liggen nog altijd goed op koers om dit seizoen rechtstreeks te promoveren naar de eredivisie.