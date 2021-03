Pepijn emigreerde op zijn 14e naar Spanje: 'Ik voelde me twee jaar lang erg eenzaam'

Zijn ouders wilden een radicaal ander leven en besloten een camping in Spanje over te nemen. Pepijn Bresters uit Zutphen was toen 14 jaar en hij moest mee. Het werd een verschrikkelijke tijd voor hem: "Ik sloot me af en was erg eenzaam."

Van te voren dacht hij dat het allemaal wel goed zou komen. "Ik heb normaal gesproken geen moeite met contact leggen met mensen", vertelt hij. "Maar als je de taal niet spreekt wordt het lastig. Het viel me erg tegen."

League of Legends met vrienden uit Nederland

Pepijn ging naar een school in een dorpje zeven kilometer verderop. "Ik focuste me op het leren van Spaans en Catalaans, maar dat was moeilijk. Daarvoor heb je contact nodig met mensen, communiceren, en dat deed ik dus niet. De enige met wie ik contact had was een klasgenoot, Mark. Die sprak een beetje Engels, omdat hij Anime keek."

"In het dorpje was niks te doen, dus ik verveelde me veel." Hele dagen sloot hij zichzelf op zijn kamer, achter z'n computer. "Dan gamede ik met vrienden in Nederland, speelden we League of Legends. Op school sloot ik me ook af: ik zat de hele dag met een koptelefoon op. Het was best wel eenzaam, twee jaar lang."

Een vallende ster: 'Ik wenste dat we terug gingen'

Met zijn eenzaamheid kon hij niet omgaan. "Ik stopte het gewoon weg en hoopte dat het snel voorbij zou zijn." Twee jaar na de verhuizing, ging hij met een Nederlandse vriend op vakantie naar Corsica. "Ik weet het nog heel goed: we lagen op het strand en ik zag een vallende ster. Ik wenste dat we terug zou gaan naar Nederland."

Een paar dagen later ging hij terug naar Spanje en kwam zijn vader hem halen. "Hij zei dat het waarschijnlijk toch niet ging lukken met de camping, en dat we terug zouden gaan naar Nederland. Het voelde alsof mijn wens was uitgekomen."

Tip? Doe niet wat Pepijn deed

Nu is Pepijn 18 jaar. Zijn ouders zijn inmiddels gescheiden. Het gaat goed met hem. "Ik heb ups en downs, maar die horen erbij." Als hij terug kijkt op zijn 'avontuur' denkt hij dat hij best dingen anders had kunnen doen. "Ik sloot me af van de mensen om me heen, probeerde niks meer. Dat was zonde, ik had moeten blijven proberen."

Voor jongeren die kampen met eenzaamheid heeft hij een tip. "Doe niet wat ik deed. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar je moet iets vinden wat je leuk vindt, waar je goed in bent. En blijven proberen om mensen om je heen te hebben."

