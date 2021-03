Neparts Fred B. moet justitie nog altijd kleine 300.000 euro betalen

Het bedrag is lager dan de eerdere vordering in 2016. "Hem is al in een private procedure een betalingsverplichting opgelegd", zegt een woordvoerder van het OM.

De man bestierde met zijn vrouw een medisch centrum in Huissen. Hij wekte de indruk arts te zijn, maakte patiënten wijs dat ze ernstig ziek waren en schreef illegale medicijnen voor.

Vrouw met borstkanker

B. had onder meer tegen een vrouw gezegd dat zij borstkanker had. Hij overtuigde haar zich in China te laten behandelen. Ze moest hem daarvoor betalen, maar hij stortte het geld op zijn eigen bankrekening in Thailand.

Hij heeft meer op zijn kerfstok. In 2000 was de Huissenaar adviseur van toenmalig Vitesse-voorzitter Karel Aalbers. Hij zei dat er een geldschieter was die de noodlijdende voetbalclub miljoenen zou geven. Dat bleek niet zo te zijn.

Shampoo tegen hoofdluis

Zes jaar later verkocht hij shampoo aan ouders van kinderen op een school in Huissen. Hij had met een 'speciale' camera bij veel kinderen hoofdluis gevonden. Slechts een handjevol kinderen bleek daadwerkelijk hoofdluis te hebben.

Het gerechtshof in Arnhem doet over zes weken uitspraak.

Zie ook: