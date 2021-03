Auto knalt tegen woning: 'Ik dacht dat het onweer was'

"Ik dacht in eerste instantie dat het een klap was van onweer", vertelt Stephan, de eigenaar van de woning. "Maar ja, dat was niet voorspeld, dus ben ik toch maar even buiten gaan kijken. Ik zag het zware ijzeren hek dat voor ons huis staat op de grond liggen. Ik dacht nog, hoe kan dat hek nou omgegaan zijn. Toen keek ik om de hoek en zag ik de auto tegen de gevel staan. De bestuurder zat er verdwaasd in, de airbags hadden hun werk gedaan".

Bestuurder aangehouden

Er zat een man van 23 jaar uit de gemeente Zaltbommel in de auto. De man is door agenten meegenomen naar het politiebureau, omdat hij mogelijk onder invloed van alcohol zou hebben gereden. De man werd na het ongeluk nagekeken door een medewerker van de ambulancedienst. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De bewoners van de woning lagen net in bed toen het ongeluk gebeurde. "Als we in de woonkamer hadden gezeten hadden we een complete glaswolk van de ramen over ons heen gekregen", zegt Stephan. "En als het ijzeren hekwerk niet voor de woning had gestaan hadden we de auto op schoot gehad".

'Veel te hard'

Volgens Stephan moet de bestuurder veel te hard hebben gereden op de 30 kilometer weg. "Het was een enorme klap en als je ziet hoe groot de schade is, dan moet dat met een behoorlijke snelheid gegaan zijn. Dat is niet met 30 kilometer per uur gebeurd, dat geloof ik niet". De woning raakte door de klap zwaar beschadigd. Dakpannen kwamen naar beneden, ramen en kozijnen sneuvelden en ook een geparkeerde auto liep schade op door rondvliegende brokstukken.

Het ongeluk trok, ondanks de avondklok en het late tijdstip, flink wat bekijks.