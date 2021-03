De winkels in de gemeente Doetinchem mogen elke zondag open

In Doetinchem is grote verdeeldheid over de invulling van koopzondagen. Foto: ANP

Winkeliers in de gemeente Doetinchem mogen voortaan zelf bepalen of ze op zondag open willen zijn. Een meerderheid van de gemeenteraad gaf donderdagavond groen licht aan ondernemers om op de zondagen de keuze te hebben tussen 07.00 en 22.00 uur de deuren wel of niet te openen.

In de gemeente wordt al jarenlang gesteggeld over de koopzondagen. Zowel ondernemers, inwoners als raadsleden zijn verdeeld over de zondag openstelling.

"Als we een bruisende binnenstad willen houden, moeten we de ondernemers vrijheid gunnen zelf te bepalen wanneer ze open gaan", zegt Govert-Jan Pontier van de PvdA. Het CDA is bang dat het ten koste gaat van de kleine ondernemers. "Er zal versnippering optreden als een kleine ondernemer besluit op zondag niet open te gaan", aldus Jeroen Berends.

Toch wil een meerderheid van de gemeenteraad niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. "Er is behoefte bij ondernemers het zelf te bepalen", zegt Ans Putman van de Partij voor Lokaal Maatwerk. "Ze moeten kunnen inspelen op de behoefte van de consument."

Volgens Patrick Moors van Gemeentebelangen kunnen ondernemers in de gemeente dat nu veelal niet, omdat er sprake is van een oneerlijke situatie. "Een winkel op de woonboulevard mag op zondag wel open, terwijl een winkel in dezelfde branche op een andere locatie gesloten moet blijven."

Betaald parkeren op zondag blijft

Met uitzondering van de Christenunie-SGP, GroenLinks, SP en zes leden van het CDA vindt een meerderheid van de gemeenteraad dat de winkels zelf mogen bepalen of ze op zondag open willen. Een aansluitend voorstel om het parkeren in de binnenstad voor winkelend publiek op de zondagen gratis te maken, haalde het niet.