Kleinzonen krijgen erkenning voor lieve opa's

Heerink vroeg aandacht voor de elf gemeenten in Nederland die de graven van KNIL-militairen en hun vrouwen afgelopen zondag een beschermde historische status hebben gegeven. Hij wilde dat Winterswijk zich daarbij aansluit en ook het groot onderhoud en de grafrechten overneemt. "Zodat de verhalen blijven bestaan. Want dat gebeurt nu niet", verklaarde Heerink.

'Ook gestreden'

Hij verwees naar 'de lieve opa's en oma's die niet meer onder ons zijn' en naar oma Jacoba Taihuttu. "Alleen zij is er nog van de eerste generatie", zei Heerink, en haalde de rol van de KNIL-militairen aan. "Ze stonden vooraan in de vuurlinie en hebben ook gestreden voor de Nederlandse vlag. Ze zouden tijdelijk worden gehuisvest in Nederland. Ook de tweede generatie is daardoor getraumatiseerd."

Winterswijk verwelkomde de eerste Molukkers in 1959, ze kregen onderdak in Kamp Vosseveld. "Daarom zou het passend zijn als Winterswijk in navolging van de andere elf gemeenten ook de Molukse graven overneemt", aldus Heerink.

Niet op de hoogte

Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk hoefde namens het college niet te worden overtuigd. "Ik was er niet van op de hoogte, anders had ik mee ondertekend", reageerde Bengevoord. Hij kon instemmen met zowel het betoog van Heerink als de motie voor het overnemen van de graven van raadslid Johannis, de kleinzoon van één van de opa's op de foto. "We maken er graag werk van en regelen het in de nieuwe begraafplaatsverordening."

CDA-raadslid Johannis diende de motie ook in namens Winterswijks Belang, Voor Winterswijk, D66 en PvdA. Stemming bleek niet nodig, concludeerde Bengevoord, maar Johannis wees dat voorstel af.

Hij wilde toch even 'unaniem aangenomen' horen. Al was het maar voor zijn opa.