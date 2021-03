Licht op groen voor nieuw sportcomplex Keijenborg

Het plan voor de bouw van een nieuw sportcomplex komt uit de gemeenschap zelf. Omdat de oude sporthal verouderd is, hebben de dorpsraad, de voetbalclub en de tennisvereniging de handen ineen geslagen en een plan op tafel gelegd. Het nieuwe gebouw komt op de locatie van voetbalclub Keijenburgse Boys. Ook tennisvereniging de Keislag verhuist naar dit complex. Daarnaast kunnen binnensportverenigingen uit Hengelo ook gebruik maken van de sportzaal.

De politieke partijen zijn stuk voor stuk lovend over de Keijenborgse samenleving. "Het is een mooi doordacht plan. Een gouden plak, om in sporttermen te blijven, voor alle betrokken", zegt Ulrike ter Braak van GroenLinks. "Het levert volgens ons een uitstekende bijdrage aan de leefbaarheid van de Keijenborg", vult Dick Ebbers van ChristenUnie-SGP aan. Volgens Marcel Westerink van Gemeentebelangen Bronckhorst is het tijd om de schop de grond in te doen.

Hoewel de gehele raad unaniem instemt met het voorstel is er tijdens de raadsvergadering toch discussie. Dat heeft alles te maken met de financiële positie van de gemeente. Er moet de komende jaren veel gebeuren op het gebied van onderwijshuisvesting en sport, maar er moeten aan de andere kant ook miljoenen bezuinigd worden.

School Keijenborg toe aan vervanging

Een aantal partijen zou graag zien dat er in dit plan ook naar het schoolgebouw van de St. Bernardusschool in Keijenborg gekeken wordt. Met name het CDA en D66 willen graag dat vervanging van het schoolgebouw direct meegenomen wordt in het plan. "Het schoolgebouw in Keijenborg is afgeschreven. Het onderhoud kost nu ieder jaar veel geld en het voldoet niet aan de duurzaamheidseisen. Waarom nemen we de school nu niet mee in de plannen?", vraagt Wilko Pelgrom van het CDA.

Volgens verantwoordelijk wethouder Blaauw kan zo'n beslissing pas genomen worden als duidelijk is hoe het verder moet met alle basisscholen in de gemeente. "Door de coronacrisis is het Integraal Huisvestingsplan uitgesteld. Dat is niet alleen door de gemeente zo besloten, maar ook alle schoolbesturen hebben aangegeven dat ze nu een andere prioriteit hebben." Blaauw verwacht dat na de zomer een plan voor de schoolgebouwen op tafel ligt. "Als uiteindelijk blijkt dat er in Keijenborg een nieuwe school gebouwd moet worden, kan dat bij het sportcomplex."

De bouw van het complex begint waarschijnlijk in 2022.