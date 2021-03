Coronapot in Winterswijk bijna leeg, maar wethouder wil hem weer vullen

Meer dan 25 ondernemers in Winterswijk doen een beroep op de extra 'coronalening' van maximaal 20.000 euro om de laatste maanden van de lockdown te overleven. De bodem van de extra pot met daarin 500.000 euro is daardoor binnen vier dagen alweer direct in zicht, maar wethouder Inge Klein Gunnewiek wil hem weer vullen.

Ze kondigde donderdagavond tijdens de raadsvergadering aan binnenkort de raad te vragen om een extra krediet, want ze verwacht nog meer aanvragen. "De bedragen van de leningen variëren en de aanvragen onderstrepen dat de nood hoog is", verklaarde Klein Gunnewiek. "We hebben emotionele gesprekken gevoerd, er is sprake van schrijnende situaties."

1 miljoen extra

Die extra half miljoen komt uit het overkoepelende Task Force Plan, met daaraan gekoppeld een totaalbedrag van 2,5 miljoen euro. Dat geld is nu bijna uitgeleend. Klein Gunnewiek wil noodlijdende ondernemers echter niet in de kou laten staan en wil nog eens 1 miljoen euro extra voor het Task Force Plan. Daarvan zou dan weer 500.000 euro beschikbaar moeten komen voor de extra coronalening, zodat bedrijven de laatste crisismaanden niet omvallen.

Klein Gunnewiek: "De lockdown is met een maand verlengd en er komen nog vragen uit de sport- en cultuursector. We willen die volgende half miljoen euro inzetten waar het nodig is en we denken dat dit de laatste verhoging van het budget is. Maar we hebben dit geld nodig om de laatste pleisters te plakken."