Licht verhoogd loodgehalte in drie Zutphense speeltuinen

Uit een onderzoek naar de bodemkwaliteit in twintig Zutphense speeltuinen blijkt dat er bij drie speeltuinen sprake is van een licht verhoogd loodgehalte. Lood heeft bij jonge kinderen een nadelig effect op de ontwikkeling van de hersenen.

Volgens de GGD is er geen reden tot bezorgdheid, vanwege de lage waarden. Het gaat om de speeltuinen aan de Brugstraat, de Molenstraat en de Hoveniersweg.

Kinderen kunnen lood uit de bodem binnenkrijgen tijdens het spelen als ze met hun vingers in de grond zitten en die vervolgens in hun mond stoppen. Volgens wethouder Annelies de Jonge is er momenteel geen acuut risico voor kinderen, omdat de grond afgedekt is met een dikke grasmat.

"De kans dat kinderen daar 20 centimeter in de grond komen is heel klein", aldus de Jonge. Wel begrijpt ze goed dat ouders zich misschien zorgen gaan maken en daardoor een nieuwe speelplek zoeken. “Als moeder schrok ik hier ook in eerste instantie ook best van. Het is alleen niet nodig een andere speeltuin op te zoeken. Die reflex snap ik, maar het is niet nodig."

Het zand onder de speeltoestellen wordt om de twee jaar vervangen, daarom is er volgens de gemeente daar geen kans op loodinname.

Handen wassen

Omdat de waardes dusdanig laag zijn hoeft de gemeente van de GGD niet per direct maatregelen te nemen in de drie speeltuinen. Als de speelweides op een later moment worden vernieuwd, is het advies van de GGD dan wel de grond af te graven en te vervangen voor schone grond.

De GGD geeft wel adviezen om in het algemeen te voorkomen dat (jonge) kinderen te veel lood binnenkrijgen: handen wassen na het spelen, groenten uit de moestuin extra goed wassen en schoenen uit of vegen als je naar binnen gaat.

Meer Gelderse speeltuinen

Het onderzoek in de speeltuinen is uitgevoerd door de provincie Gelderland. Die wil de loodproblematiek in kaart brengen en onderzocht daarom 220 speeltuinen in elf gemeenten. Daaruit blijkt dat ook in Doesburg, Aalten, Apeldoorn en Culemborg speeltuinen zijn met een matige bodemkwaliteit.

De onderzoekers stellen vast dat verhoogde loodconcentraties vooral voorkomen in oude kernen. Zutphen gaat daarom vervolgonderzoek doen naar nog meer speeltuinen in de oude kernen van de stad. Het gaat om speeltuinen in het centrum, de wijk De Hoven en de oude kern van Warnsveld.