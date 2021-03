Forse straffen geëist tegen Gelderlanders om drugslab in Drenthe

Een 60-jarige man uit Arnhem moet, als het aan justitie ligt, 8 jaar zitten, een 44-jarige man uit Wageningen en 32-jarige man uit Arnhem hoorden respectievelijk 6 en 4,5 jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. Verder eist de officier van justitie een boete van 60.000 euro voor de Wageninger en oudste Arnhemmer en 40.000 euro voor de jongste van het stel.

'De ketels waren nog warm'

Een observatieteam was er getuige van hoe op 30 oktober 2017 twee van de drie mannen heen en weer sjouwden met jerrycans, vaten en metalen ketels van een kleine naar een grote schuur bij een boerderij. Ze zagen hoe vaten werden geleegd, en hoe een van de verdachten in dampende ketels stond te roeren.

De ketels waren nog warm toen de politie in de nacht van 30 op 31 oktober 2017 een inval deed, meldt justitie.

De landelijke politie-eenheid stuitte op chemicaliën, grondstoffen en productieapparatuur voor de productie van synthetische drugs. In een tuinhuis en een grote schuur waren twee productieplaatsen voor de productie van MDMA en (meth)amfetamine.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft berekend dat bijna 2 miljoen MDMA-tabletten en 108 kilo amfetaminepasta konden worden gemaakt. Volgens justitie was de straatwaarde tientallen miljoenen euro’s.

De laboratoria waren zeer professioneel opgezet en geschikt voor langdurige en grootschalige drugsproductie, aldus de officier van justitie. De politie kwam het trio op het spoor na informatie over de 60-jarige Arnhemmer. De Duitse autoriteiten hadden hem op de korrel voor de invoer van verdovende middelen. Hij zou al jaren honderden liters methanol kopen in de grensstreek. Verder onderzoek wees naar de inwoner van Wageningen.

Stroomstootwapen in bezit van Wageninger

De Wageninger is verder het bezit van een stroomstootwapen ten laste gelegd. De oudste van het trio wordt verder verdacht van het in bezit hebben van een automatisch vuurwapen en diefstal uit een tuincentrum. In Zuidwolde tapten ze illegaal stroom af.

Justitie denkt sterk te staan in de zaak tegen de drie. Dat zou blijken uit getapte gesprekken, appgesprekken, observaties, kassabonnen, de vondst van drugs en een gasmasker bij een van hen. De Wageninger huurde de Drentse boerderij. Die was in het bezit van de familie van volkszanger René Karst. Die zei destijds van niets te weten. "We zijn ons echt rot geschrokken toen we van de politie bericht kregen over wat er aan de hand was", aldus een aangeslagen Karst tegen RTV Drenthe na de inval. De boerderij werd verhuurd door Karsts vader.

