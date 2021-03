'Dit gaat me veel geld kosten', leeftijd voor rijexamen gaat mogelijk omhoog

De Zutphense Lizzy Wagemans is 17 en hoopte in de zomer haar rijbewijs te halen. Maar na 15 lessen lijkt dat plan in de soep te lopen. "Ik heb binnenkort mijn theorie-examen en wilde eigenlijk zo snel mogelijk afrijden. Dat lukt nu niet meer. Jammer", treurt ze.

Door de coronamaatregelen van het afgelopen jaar zijn er ruim 600.000 theorie- en praktijkexamens in te halen, bovenop de 1,5 miljoen examens die jaarlijks worden afgenomen. De reserveringstermijn kan oplopen tot 20 weken omdat eerst de uitgestelde examens worden ingehaald.

De Zutphense verwacht hierdoor een flinke aanslag op haar portemonnee. "Ik denk dat ik extra lessen moet nemen tot aan het examen. Dat gaat me veel geld kosten."

'Twee derde is zeventien'

Ook de eigenaar van Lizzy's rijschool hekelt de plannen van het CBR. "Ik krijg dan een groot gatenkaas in mijn rooster. Twee derde van mijn leerlingen is 17 jaar. Als die straks moeten stoppen, vrees ik een financiële strop", aldus Twan Leferink van verkeersschool Voskamp in Warnsveld.

De maatregelen zijn alleen nodig als het de rijscholen niet lukt om voor eind mei de leerlingen zoveel mogelijk in één keer te laten slagen. Een hoger percentage geslaagden kan vele tienduizenden beschikbare examenplekken per jaar schelen, omdat er minder herexamens zijn, zegt het CBR.

Slagingspercentage

"Het landelijke slagingspercentage ligt nu op 50 procent", weet Leferink. Dat moet voor de zomer 54 procent worden. Maar dat is volgens de rijschoolhouder onhaalbaar. Hij vreest zelfs een tegenovergesteld effect.

"Ik denk dat sommige rijscholen al direct een examen gaan inplannen als iemand een eerste rijles heeft gehad. Maar misschien vallen de resultaten van zo'n leerling tegen. En zo'n examen is op naam, dus je kunt intern geen leerlingen wisselen. Ik verwacht daardoor een nog lager slagingspercentage", legt hij uit.

De Warnsveldse rijschoolhouder Toine Leferink. Foto: Omroep Gelderland

'Branche moet beter georganiseerd'

Algemeen directeur van het CBR Alexander Pechtold liet eerder aan de NOS al weten nog te veel autorijscholen te zien waarbij het verdienmodel voorop staat, ten koste van onderwijs en verkeersveiligheid. "De branche zelf is al jaren ondermaats. Ze hebben zelf initiatieven genomen om er wat aan te doen. Het CBR neemt nu de handschoen op en zegt: de goeie gaan we helpen, maar de slechte moeten echt gaan nadenken over waarom ze in dit vak zijn gestapt."

"De branche zelf zou ook beter georganiseerd moeten zijn", vervolgt Pechtold. "Ik heb wel tien brancheorganisaties die nog geen twintig procent van de rijscholen vertegenwoordigen. Hoe kunnen ze dan een vuist maken tegen het CBR?"

De Warnsveldse rijschoolhouder Leferink werkt veel samen met andere rijschoolhouders. "Wij hadden het CBR liever andere maatregelen zien nemen. Kortere examens bijvoorbeeld. Als je die van 55 naar 50 minuten bijstelt kun je een extra examen op een dag draaien. Zo zijn er nog meer oplossingen. Wij hebben veel ideeën aangedragen, maar we zijn niet gehoord door het CBR. Dat vind ik zeer jammer."

Schrappen faalangstexamens

Naast het verhogen van de examenleeftijd zijn er ook plannen voor het tijdelijk schrappen van faalangstexamens. Het stopzetten van de tussentijdse toets scheelt 80.000 plekken per jaar, waardoor de reserveringstermijn enkele weken wordt verkort.

Het CBR heeft al eerder maatregelen genomen om de wachttijden te verkorten. Zo zijn de openingstijden verruimd, wordt er meer overgewerkt en is gevraagd aan gepensioneerden om langer te blijven werken.

