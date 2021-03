‘Kopjes stonden te trillen in de kast’, bouwoverlast in Elst heviger dan gedacht

De overlast bij de bouw van een nieuwe spoortunnel in Elst heeft - tot grote frustratie van omwonenden - voor meer overlast gezorgd dan in eerste instantie werd beloofd. Dat staat in een rapport van Cor Coenrady Consultancy. Nu er een nieuwe bouwperiode aan komt, hoopt de lokale politiek dat het de volgende keer beter verloopt.

De eerste werkzaamheden voor een nieuwe spoortunnel bij de Rijksweg Noord vonden vorig jaar zomer plaats. In het rapport staat nu dat de straal waarbinnen inwoners last zouden hebben van de tril- en geluidshinder groter is dan in eerste instantie werd gecommuniceerd.

Daarnaast lijkt de ontheffingsaanvraag voor de overlast niet in orde te zijn. Omwonende Marc herkent zich volledig in het stuk. “De kopjes stonden te trillen in onze kast”, illustreert hij.

Samen met zijn gezin woont hij nét binnen de gecalculeerde straal van overlast. Omdat er ook ‘s nachts flink werd geklust, konden mensen die direct aan de bouwput wonen een aantal dagen gebruikmaken van een alternatieve werk- en verblijfplaats.

Maar Marc woont twee huizen verder. Daarom kreeg hij die optie niet. “We voelden ons niet serieus genomen. Wekenlang hebben we last van trillingen gehad. Het lijkt net alsof men dacht dat het geluid bij de eerste huizen stopt. Dit rapport bevestigt onze zorgen.”

Hoofdpijn bij thuiswerken

Het onafhankelijke onderzoek is uitgevoerd in opdracht van lokale partij BOB. De conclusies zijn genoeg reden voor de fractie om schriftelijke vragen te stellen.

“Wat ging hier fout? In april komt er een bouwperiode aan, daar moet dan weer een vergunning voor worden verstrekt", vertelt Aad Noordermeer, lid van de partij. "Wij hopen dat het dan wel goed gaat.” Omdat het rapport net nieuw is, wil de gemeente Overbetuwe het eerst goed bestuderen voordat ze met een reactie komt.

Ook Marc hoopt dat er de volgende keer beter wordt gecommuniceerd. “Vanwege corona werk ik nu ruim een jaar thuis. Als je dan urenlang zit te trillen op de stoel, krijg je na een tijdje flinke hoofdpijn”, weet hij. “Zo kan je niet werken.”

Sinds de bouwperiode van vorig jaar merkt de omwonende dat de communicatie enigszins is verbeterd. “Informeer mensen net iets eerder. Dan kan iedereen zich daarop instellen. Ik geloof dat de hele buurt blij is dat de tunnel er komt, ook overlast is geen probleem. We willen gewoon net iets beter kunnen anticiperen.”

