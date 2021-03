Eltenberg mogelijk afgegraven voor spoor

"Van de Eltenberg moeten ze afblijven", zegt woordvoerder Hans-Jörgen Wernicke namens het Duitse burgerinitiatief. "Ze willen een hap van de berg afgraven van 750 meter lang en dertig meter breed. Daar omheen willen ze betonnen muren bouwen van wel dertien meter hoog." vertelt Wernicke. Ook voetbalclub Fortuna Elten en tennisclub Sportfreunde Elten raken bij uitvoering van de plannen hun velden kwijt, tot frustratie van Wernicke: "Dat mag niet gebeuren."



De Betuwelijn moet Rotterdam met Duisburg gaan verbinden. Aan de Nederlandse zijde is het spoor al helemaal klaar. In Duitsland nog niet: tussen Oberhausen en Emmerich/Elten komt er een derde spoor bij waarvoor ook nieuwe wegen en bruggen nodig zijn. Volgens het plan van de Deutsche Bahn loopt het spoor en de nieuwe bijbehorende wegen dwars door het dorp en de berg heen.



Alternatief plan

Het burgerinitiatief heeft bij de raad van Emmerich een alternatief plan ingediend voor de Betuwelijn. De partij vindt het prima dat er een derde spoor komt, zolang dat niet ten koste gaat van de Eltenberg. "Bij ons plan willen we dat de Bundesstrasse op het huidige traject van het spoor moet komen te liggen. Zo loopt de weg helemaal om Elten heen. Westelijk daarvan zouden we dan graag de spoorweg zien lopen", legt Wernicke uit.



Reactie

De Deutsche Bahn laat in een schriftelijke reactie weten dat met diverse belangengroepen is gesproken over de ligging van het derde spoor en dat daarin ook de mening van inwoners van Elten is meegenomen. Eisenbahn-Bundesamt, de federale spoorwegautoriteit van Duitsland, beslist uiteindelijk of de plannen door zullen gaan.



Hogerop

Als die partij goedkeuring geeft aan de plannen van de Deutsche Bahn, onderneemt het burgerinitiatief juridische stappen. "Mocht het nodig zijn dan gaan wij voor de hoogste Duitse rechtbank, tot in Berlijn toe zijn ze hiervan op de hoogte. Wij wachten af wat er gaat gebeuren", aldus Wernicke.



