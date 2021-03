Gelderse ziekenhuizen zien meer coronapatiënten, mogelijk minder reguliere zorg

"Wij hebben het gevoel dat we op een kantelpunt staan", zo klinkt het uit het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. "Vorige week was het nodig om de covidzorg uit te breiden naar 13 bedden. Als de druk verder toeneemt, schalen we verder op naar 20 bedden. We zien het risico op opschaling toenemen."

Het voormalig partnerziekenhuis Slingeland in Doetinchem moest deze donderdag al opschalen op de intensive care (ic). Daar ging het aantal coronabedden van vier naar zes.

'Aantal zware weken'

In Nijmegen schaalde het Radboudumc de coronazorg vorige week al op met extra capaciteit op de verpleegafdeling en intensive care. "Die bedden zijn nu al weer bezet en we zien nog steeds een langzame toename. Mogelijk moeten we volgende week weer opschalen. Dat betekent dat we operaties en andere reguliere zorg mogelijk moeten uitstellen. Er wachten nog een aantal zware weken", waarschuwt Chantal Bleeker, internist en lid van het crisisteam van het Radboudumc.

Extra bedden

Ook de Gelderse Vallei in Ede heeft extra bedden neergezet. "Twee in de kliniek en één op de ic. Het zijn geringe aantallen, maar we moeten het ook rondkrijgen met ons eigen personeel. We hadden deze week zelf een uitbraak, dus dan zit je klem. En wat mensen misschien niet zien: het is hier constant druk geweest", vertelt een woordvoerder daar.

De ziekenhuizen bereiden zich voor op meer patiënten, maar weten nog niet zo goed waar ze aan toe zijn. "We verwachten stabilisering van wat het nu is, of misschien lichte groei, maar dat is heel moeilijk te voorspellen", zegt ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.

Een woordvoerder van het Nijmeegse Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) vult aan: "Dat hangt af van hoeveel mensen zo ziek worden dat ze in het ziekenhuis belanden. Veel mensen op oudere leeftijd zijn nu ingeënt. Dat is de groep die over het algemeen zo ziek wordt, en de hoop is dat die groep wat kleiner wordt."

'Hou vol'

Een woordvoerder van ziekenhuis Rivierenland in Tiel wil daarom erg graag iets toevoegen. "Als je hier iets over gaat schrijven, dan is een oproep wel op zijn plaats: alsjeblieft, alsjeblieft, hou nog even vol." Het Radboudumc voegt daaraan toe dat het ziekenhuis graag een hoger tempo in de vaccinaties ziet.

