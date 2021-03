Arnhemse basisschool opent eigen bibliotheek met 2000 boeken

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De bieb is tot stand gekomen in samenwerking met cultureel centrum Rozet, voor wie het de grootste samenwerking is met een basisschool tot nu toe.

Nauwelijks lezen

"Wij merkten dat kinderen eigenlijk nauwelijks aan lezen toekwamen", vertelt initiatiefnemer Wilma Groenenberg. "Wij hadden een hele oude bibliotheek, we kwamen echt hele oude boeken tegen. Toen hebben we samenwerking gezocht met Rozet, samen met hen hebben we deze bieb tot stand gebracht."

"We gaan er ook als school natuurlijk heel veel tijd in investeren", gaat Groeneberg verder. "We willen het lezen op een hoger level zien te krijgen. We kijken ook welke boeken kinderen interessant vinden. Daar kopen we dan misschien wat meer van en andere boeken juist wat minder."

Enthousiast

Als het aan de kinderen ligt, wordt er straks genoeg gelezen. Na de opening duurde het niet lang voordat ze enthousiast de kasten afspeurden. "We vinden het heel leuk om hier naartoe te lopen met een pasje en zo'n boek te pakken", vertelt een leerling. Een ander vindt het fijn dat er nu meer boeken beschikbaar zijn: "Hier heb je ook meer keus om te kijken welk boek je wil lezen."