Geliefd huisdier wordt steeds vaker opgezet: 'Vaak als troost voor het baasje'

Joan Bann spreekt nog vaak tegen haar papegaai. "Ezel hoort hier. Ik word er nog emotioneel van." Niet iedereen in de familie vond het in eerste instantie een goed plan om het dier te vereeuwigen. Toch is het gebeurd. "Ik ben er zo blij mee, elke dag", benadrukt Joan.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Het idee dat haar papegaai eerst lang in een vriezer moest liggen, vond ze maar niks. Toch is de Nijmeegse blij met het resultaat. "Ezel is met liefde opgezet. Zo precies, kijk hier het verendek, zoals hij altijd was."

Joan plaatst een oude foto van hem ernaast. Ze legt uit dat er keurig is overlegd in welke houding het dier moest worden opgezet.

Prijs varieert

Bij de Museumwinkel in Nijmegen heeft het personeel veel ervaring met het opzetten van dieren. Sophie Kiela mocht papegaai Ezel prepareren. Zij vertelt in haar atelier in Weurt dat steeds meer mensen bellen met de vraag of hun huisdier kan worden vereeuwigd.

Zelf werkt ze al 15 jaar als preparateur. "De prijs ligt tussen de 195 tot 3.000 euro, afhankelijk van welk dier." Meestal zijn het exotische dieren uit dierentuinen of dieren die zijn aangereden, die door de Museumwinkel worden geprepareerd. Nu komen er dus meer huisdieren bij. "Vaak als troost voor het baasje."

Vriezer zit vol

In het atelier zie je onder meer een aap uit België, een flamingo, verschillende vogels en ook nertsen. "Die nertsen zijn opgezet voor een familie van een voormalige fokkerij. Vanwege de verspreiding van het coronavirus zijn de dieren geruimd", legt Sophie uit. Nu wil de familie toch enkele dieren opgezet in huis neerzetten.

Mocht je interesse hebben in het laten opzetten van je huisdier, dan moet je even geduld hebben. Zo is er in het atelier in Weurt al bijna geen plek meer in de vriezer.

Joan Bann is blij met het eindresultaat. "Als je de stolp eraf haalt, is het net of-ie weg kan vliegen. Dat zeg ik niet alleen hoor, maar anderen ook." Ezel blijft dus bij het gezin horen. "Nog steeds wordt de papegaai begroet, hij hoort hier ja."

Sophie Kiela mocht papegaai Ezel prepareren. Foto: Omroep Gelderland