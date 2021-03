Vakantieparken zitten vol met Pasen, dus koude nachten op de camping

Vooral de luxe chalets met veel ruimte en technische snufjes als sauna's of jacuzzi's zijn populair. Volgens een groot vakantiepark in Lievelde zitten ze voller dan anders. Alleen de parken die normaal gesproken vol zitten met buitenlandse gasten melden nog enkele plekken vrij te hebben.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Veel mensen die nu nog willen boeken, zullen dus hun toevlucht moeten nemen tot het meer basic kamperen. Tenminste, als zij er ook even tussenuit willen in deze coronatijd.

Liever warm dan sexy

Maar hoe kampeer je in het nog frisse voorseizoen? Hoe ga je om met de elementen in een tentje? Jet Agelink uit Nijmegen wil best wat tips geven. En ze kan het weten, want ze gaat regelmatig op pad. "Neem thermo ondergoed mee. Het is niet echt sexy, maar als het koud is, kan je beter warm zijn dan sexy. Zelf is Jet al twee dagen met haar fiets plus klein tentje op pad. Voor haar is dat een makkie. Al meer dan vijftien jaar doet zij regelmatig toertochten. Als zeer ervaren kampeerder gaat zij alleen voor haar tentje zitten als zij haar voeten in een slaapzak kan houden. "En verder zorg ik altijd dat ik zelf een lekkere kop warme thee kan zetten"

Als je in een flatje woont, wil je even weg kunnen

Jet Egelink staat vrijdag op het natuurkampeerterrein van Peer Stevens in Kesteren. Het hele terrein is een soort boomgaard, waar tussen de struiken en bomen tentjes mogen staan. Peer snapt wel dat mensen nu op zoek zijn naar een plekje waar ze even tot rust kunnen komen. "Wij zitten hier lekker, maar als je in een huis of een flatje zit in deze coronatijd, dan wil je er wel even uit."

Peer krijgt ook veel belangstellende telefoontjes. "En ik zou het lastig vinden om nee te moeten zeggen. Maar wij hebben een natuurkampeerterrein, mensen komen hier toch voor hun rust. Daarom wil ik hier ook niet al teveel gasten hebben."