Onafhankelijk onderzoek naar gammele prefabwoningen in Ermelo

De huurwoningen kampen met scheuren, lekkages en verzakkingen. "We hebben met verbijstering kennisgenomen van de ineenstortende huizen", zegt Statenlid Daisy Vliegenthart van het CDA. "Omdat deze huizen mede met provinciale subsidies zijn gebouwd, willen wij weten hoe dit zit."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Ook bewoners zitten vol vragen. Tijdens een digitale bewonersavond afgelopen woensdag vroegen ze verhuurder UWOON om opheldering.

Naast alle gebreken zijn ze ook een kapitaal kwijt aan energiekosten, terwijl de woningen juist energiezuinig zouden zijn. Dat is de bewoners ook beloofd. "Zwart-op-wit hebben we het staan", zegt bewoonster Son Sardijn. "Nul op de meter. Energiezuinig. En wat rest ons? Rekening na rekening en steeds hoger."

Vertrouwen

De woningcorporatie heeft inmiddels een onafhankelijk onderzoek aangekondigd en verder biedt ze de huurders compensatie aan, want die zijn inmiddels hun vertrouwen in UWOON kwijt.

"Dat begrijpen we ook heel goed", zegt directeur Fleur Imming van de woningstichting. "De bewoners hebben in juni 2019 allemaal een sleutel gekregen en we zijn nu in maart 2021 aanbeland. Ik denk dat we als UWOON er te laat achter zijn gekomen hoe ernstig en groot de problematiek bij sommige bewoners is."

Lessen

CDA-Statenlid Daisy Vliegenthart vindt dat er ook lessen uit moeten worden getrokken: "We steken veel provinciaal geld in prefabwoningen. De woningnood in Gelderland is hoog, vandaar dat we juist prefabwoningen willen stimuleren, omdat je dan snel en goedkoop kan bouwen. Maar dan moet dat wel van voldoende kwaliteit zijn en niet zoals hier nu gebeurt."