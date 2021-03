Sluipmoordenaar bedreigt poelen in de Achterhoek

Samen met boswachter Doreen Rugers van Staatsbosbeheer lopen we in natuurgebied Koolmansdijk bij Lievelde. "Zoals je ziet is dit een heel nat gebied", vertelt Rugers. Maar dit natuurgebied heeft best wel een groot probleem: de invasieve exoot watercrassula.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

"Het probleem van dit plantje is dat hij in de poelen een hele dichte mat vormt", legt Rugers uit. "Hierdoor komt er geen licht meer in het water en ook geen zuurstof. En eigenlijk sterft de poel daardoor uit."

Strobalen houden invasieve exoot vast

Om verspreiding van deze plant te voorkomen heeft Staatsbosbeheer afgelopen winter maatregelen genomen: op een aantal plekken in de Achterhoek waar het plantje groeit zijn strobalen en een afrastering geplaatst. De provincie betaalt mee aan deze maatregelen. "We hebben hier een soort dam van strobalen geplaatst. Deze strobalen moeten het plantje tegenhouden zodat het niet het hele gebied doordrijft. Op deze manier kunnen we het nu op één plek houden en straks kijken we wat we verder kunnen doen."

Strobalen moeten watercrassula tegen houden Foto: Omroep Gelderland

De exoot is voor de planten en dieren die in het natuurgebied leven een probleem, want als een poel uitsterft, dan is er geen water meer. "En juist dieren die afhankelijk zijn van water in gebieden waar het heel voedselarm is, zoals in dit natuurgebied, zijn de poelen van belang. En in de poelen leven bijzondere planten en die worden nu eigenlijk weggepest door een plant die hier helemaal niet hoort. Het is een soort sluipmoordenaar van de poelen".

Geen goudvissen in de natuur dumpen

Inwoners uit de Achterhoek kunnen Staatsbosbeheer helpen. Het plantje is oersterk en kan makkelijk overleven. En dat niet alleen, het is ook heel makkelijk te verplaatsen.Staatsbosbeheer heeft waarschuwingsborden geplaatst. "Als je het onder je schoenzolen hebt, dan kun je het meenemen naar andere natuurgebieden."

Daarnaast houden honden in de zomer best van een frisse duik in een poel. "Watercrassula blijft makkelijk in de vacht van een hond zitten en als je een week later ergens anders gaat wandelen met de hond, dan heb je het plantje alweer verspreid."

Waarschuwingsborden in de Achterhoek. Foto: Omroep Gelderland

Het plantje was eerder te koop bij het tuincentrum en daarom hebben veel mensen het in hun vijver. "Ik zou iedereen op het hart willen drukken om niet te denken dat je de natuur goed doet door de goudvissen die je niet meer wilt in de natuur vrij te laten. Hierdoor kun je watercrassula meenemen en dat kan dus grote gevolgen hebben".

Elders grote afgravingen

De Tweede Kamer besloot onlangs de verkoop van watercrassula in tuincentra te verbieden. Op Terschelling zijn vorig jaar de duinen voor miljoenen afgegraven vanwege de watercrassula. Staatsbosheer hoopt dat het in de Achterhoek niet zover komt. "We proberen nu om het plantje te lokaliseren en het op die plek vast te houden. Daarna gaan we per poel kijken wat we moeten doen".

Volgens Rugers kan het betekenen dat in sommige poelen het plantje nog makkelijk verwijderd kan worden, maar dat poelen op andere plekken helemaal verwijderd worden omdat het plantje niet meer te bestrijden is. Daarvoor in de plaats moeten dan nieuwe poelen gegraven worden.