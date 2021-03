Provinciaal SGP-bezoek over recreatiezonering

Wethouder Groothuis was aanwezig tijdens het bezoek evenals de SGP-raadsleden Marcel van Klompenburg en Harm Jan Polinder. Laatstgenoemde legt uit waarom juist dit onderwerp belangrijk is: “De komende tijd wordt dit onderwerp meerdere keren besproken in de Provinciale Staten. De plannen zijn dat natuurgebieden worden afgesloten. De plannen hiervoor zijn gelanceerd zonder enige vorm van overleg of participatie met inwoners. Dat is onbegrijpelijk.”

Aan het eind van de middag werd een bezoek gebracht aan het Hulshorsterzand. “Deze prachtige zandverstuiving wordt straks volgens de provinciale plannen elk jaar voor een langere periode afgesloten voor publiek. Dat wordt gedaan in de hoop dat een bepaalde vogelsoort terugkeert die hier dertig jaar geleden te vinden was. Los van de vraag of het echt zinvol is om daar heel veel energie in te steken is het afsluiten van het complete gebied veel te rigoureus. Onze oproep richting de provinciale politiek is helder. We willen dat omwonenden alsnog een volwaardige kans krijgen om mee te denken hoe we recht kunnen doen aan dit vogeltje en tegelijk recht kunnen doen aan onze inwoners. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan maatwerk: het afsluiten van enkele beperkte stukken.”

De balans qua natuurbescherming is volgens Polinder zoek. “Het lijkt alsof natuuractivisten vergeten dat we hier ook nog met z’n allen moeten leven. De focus op natuurbescherming is heel extreem en grijpt ver in op andere belangen, zoals die van onze inwoners. Dit kwam ook aan de orde tijdens een ander onderwerp wat op de agenda stond voor deze middag: plaatsing van windturbines. Ook hier zit natuurbeschermingswetgeving ons in de weg. Als we niet uitkijken mogen we straks alleen windmolens plaatsen op plekken waar die niet in het landschap passen en schadelijk zijn voor onze inwoners. Terwijl het veel logischer zou zijn, als we ze echt moeten plaatsen, om ze langs de A28 neer te zetten.”