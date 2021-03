Golf is populair, Sterre staat op de baan met haar oma

Golf is een populaire sport in de coronatijd. Net als bij tennis zijn ook bij golf meer mensen ‘een balletje gaan slaan’. Dat merkt Sterre van Oss maar al te goed, als medewerker van de golfbaan in Groesbeek.

“Onze banen zitten echt bomvol”, aldus Sterre, als ze in de stralende zon uitkijkt over de golfbanen in Groesbeek. “Het is ontiegelijk druk tijdens de coronapandemie. We zijn zelfs al om 7 uur open gegaan.”

Booming business

Golf is zo populair omdat je de coronamaatregelen goed in acht kan nemen. “Je kunt goed afstand houden en bent toch lekker in de buitenlucht. De golfers starten om de acht minuten, met vier personen per ‘flight’”, vertelt Sterre. "We hebben nu 1800 leden en we groeien nog enorm. Met name onder de jeugd en bij studenten. Het is echt booming business.”

Geen kaksport meer

Volgens Guido Loning kleeft er aan golf al lang niet meer het imago dat het een ‘kaksport’ is. “Het is voor iedereen erg toegankelijk”, aldus de golfprofessional. “Je hoeft ook niet heel erg sportief te zijn om het te kunnen.”

"Maar het is niet makkelijk, je hebt dus wel zeker les nodig als een startende golfer.” Medewerkster Sterre gaat zelf ook de baan op, als het even kan. “Ik doe het met mijn moeder, maar wil het ook graag met mijn oma gaan doen.”

“Ik denk dat golf belangrijk kan zijn in deze tijd, nu iedereen thuis zit te werken. Dan is het lekker om na je werk nog negen holes te kunnen lopen.”