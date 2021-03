Hotelhouder en ex-ambtenaar hoeven verduisterde 20 miljoen niet terug te betalen

De beide mannen waren betrokken bij de verduistering van 19,5 miljoen euro belastinggeld. Dat was grotendeels het werk van belastingambtenaar Egon D., die het geld tussen mei en juli 2014 overmaakte naar een bedrijfsrekening van Sakis O., eigenaar van het inmiddels gesloten Hotel Restaurant Arnhem Centraal aan het Willemsplein in Arnhem. Vervolgens werd het geld doorgesluisd naar twee rekeningen naar een zwager van Sakis O. in Turkije. Een deel van het geld is daar omgezet in goud.

Zie ook: Biljartvrienden jarenlang de cel in voor miljoenenfraude

Toegang tot rekeningen

Het Openbaar Ministerie wil dat de veroordeelden het verdwenen geld terugbetalen. De rechtbank wijst die eis nu af, omdat volgens de rechter niet blijkt dat de twee mannen echt de beschikking hadden over dit geld en er financieel voordeel van hebben gehad. Er is geen bewijs dat de twee toegang hadden tot de rekeningen in Turkije.

Overigens moet een bedrijf van Sakis O. wel ruim een ton terugbetalen. Dat geld bleef achter in Nederland en is inmiddels in beslag genomen.

De tekst gaat verder onder de foto.

Een van de mannen is eigenaar van Hotel Restaurant Arnhem Centraal. Foto: Google Streetview

Belastingprocedure

Afgelopen december diende bij het gerechtshof in Den Bosch ook een belastingprocedure in deze zaak. De uitspraak was daar dat Sakis O. het geld niet terug hoeft te betalen, omdat niet vaststaat dat de Duivenaar en zijn bedrijf betrokken waren bij de fraude of er zelfs van af wisten.

De Nederlandse staat probeert al langer de miljoenen terug te halen uit Turkije, maar vooralsnog zonder resultaat. De Turkse zwager verschijnt mogelijk later nog voor de rechter.

Zie ook: 'Doodsbang' en met lege handen na miljoenenfraude Belastingdienst