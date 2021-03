Achterhoek werkt aan woningen voor jeugd

"Jongeren willen graag in Zeddam blijven wonen, maar er is geen woningaanbod voor", vertelt de 26-jarige Zeddammer Tom Geerdink. "Nu gaat het goed met het verenigingsleven in Zeddam, maar als de jongeren vertrekken gaat dat als een nachtkaarsje uit." Zelf heeft Tom na twee jaar zoeken wel een huis in het dorp gevonden. Hoewel hij blij is met zijn woning ziet Tom met lede ogen aan hoe leeftijdsgenoten vertrekken. Een van de jongeren die geen huis kan vinden is Ivo Nijenhuis, hij heeft de hoop om in Zeddam te kunnen blijven inmiddels opgegeven. "Ik oriënteer me nu op een woning in Doetinchem", vertelt Ivo. "Dat vind ik erg jammer want ik wil eigenlijk in Zeddam wonen."



Hoewel Montferland niet meer onder de samenwerking met 8RHK Ambassadeurs valt, herkent voorzitter Mark Boumans de problemen in Zeddam. "Het is voor ons ontzettend belangrijk dat al die kernen leefbaar blijven en dat je daar fijn kunt wonen en werken", zegt Mark Boumans, die naast voorzitter ook burgemeester van Doetinchem is. "In omliggende gemeenten komen er overal plannen voor woningbouw op, dan mag je verwachten dat die in de procedure komen en dan gebouwd worden. Dat kan heel snel gaan."



Wel plannen geen woning

Dat er plannen zijn voor woningbouw ziet Tom in zijn eigen dorp ook, maar volgens de jongere gaan die plannen niet snel genoeg. Zo zou Hotel Moors veranderen in nieuwbouwwoningen, maar het hotel is nog niet gesloopt. Dat die woningen nog niet zijn gerealiseerd zit Tom dwars: "Jongeren zitten bij hun ouders op de bank te wachten tot die woningen er eindelijk komen."



Plannen in de regio

In onder andere Oude IJsselstreek en Doetinchem liggen al concrete plannen voor woningbouw. Zo moeten er in Etten meer dan veertig woningen komen en is er in Wehl ruimte voor negentig tot honderdtwintig woningen. "Iedereen moet kunnen wonen waar hij wil", vindt Boumans, die aangeeft dat jongeren geduld moeten hebben. "En dat is niet alleen in Doetinchem."





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: