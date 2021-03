Nieuwe borden in Wijchen en Druten voor initiatieven WhatsApp-buurtpreventie

Preventie

“In Druten en Wijchen zijn we sinds 2 jaar bezig om de ‘preventiekant’ in het veiligheidsdomein verder te professionaliseren en te harmoniseren”, laat de Werkorganisatie Druten-Wijchen (WDW) weten. “Daar hoort een doorontwikkeling van tot een overzichtelijkere en actuelere gemeentelijke website bij evenals een verbetering in samenwerking met burgers en ketenpartners en gerichte communicatie over veiligheid. Het stimuleren van WhatsApp-buurtpreventie hoort daarbij. De nieuwe borden met daarop twee handen symboliseren samenwerking en het ‘attentiegebaar’.”

WhatsApp

In tegenstelling tot de huidige gele borden die sinds 2015 in gebruik zijn, staat op het nieuwe bord niet meer het logo van WhatsApp. Toevallig stelde D66 Wijchen recentelijk vragen over dit logo op de borden aan het college, omdat de partij van mening is dat dit reclame voor een privaat bedrijf is. Die overweging heeft volgens het Wijchense college niet meegespeeld. “WhatsApp is nu eenmaal het medium is wat het meest voor deze vorm van preventie wordt gebruikt. Het is een ingeburgerd begrip geworden. Ook in het landelijke straatbeeld wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het logo en/of de naam WhatsApp. Hierdoor is het voor iedereen duidelijk welke vorm van preventie er in dat gebied van kracht is.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7