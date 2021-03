Maria hoopt nog op donorvader: 'Ik hoef geen geld, ik wil alleen weten wie hij is'

Maria zit met haar advocaat, Mark de Hek, in haar woonkamer als de uitspraak binnenkomt via de mail. "Je hebt recht op de gegevens van je vader, maar hij heeft recht op anonimiteit", leest De Hek snel.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Het is een kleine teleurstelling voor Maria, maar tegelijk is het geen grote tegenvaller. "Ik wist niet waar ik me op moest voorbereiden. Ik kon me niet voorstellen dat de rechter ons volledig in het ongelijk zou stellen, maar de kans dat alles in een keer goed zou komen leek me ook niet zo groot. En deze uitspraak zit daar eigenlijk precies tussenin."

Maas in de wet

De rechter erkent in de uitspraak inderdaad dat Maria recht heeft om te weten wie haar vader is. Het probleem is echter te vinden in een wetswijziging uit 2004. Sinds die wet is anoniem zaad doneren niet langer toegestaan, omdat kinderen volgens de Tweede Kamer altijd het recht hebben om te weten wie hun vader is. Een maas in die wet maakt echter dat bekende donoren van vóór 2004 met terugwerkende kracht toch anoniem konden worden.

Zie ook: Maria krijgt niet te horen wie haar donorvader is

En dat is gebeurd bij Maria. "Mijn moeder heeft me altijd verteld dat ik vanaf mijn zestiende zou mogen weten wie mijn vader is. Maar toen ik het ziekenhuis belde, bleek dat hij tegenwoordig anoniem is. Dat is tegen de afspraak in."

Donor K34 wil anoniem blijven

Rijnstate gaf al tijdens de rechtszaak aan geen keuze te kunnen maken tussen het belang van Maria, die wil weten wie haar vader is, en dat van donor K34, die anoniem wil blijven. De rechtbank zegt nu zelf ook niet in staat te zijn die afweging te maken.

"De rechtbank geeft toe dat Maria recht heeft op deze gegevens, maar zegt tegelijk dat de donor recht heeft op anonimiteit", legt De Hek uit. "En omdat K34 geen onderdeel is geweest van de rechtszaak, kon de rechter hem niet vragen naar zijn motivatie om anoniem te willen blijven."

Zonder K34 gehoord te hebben, kan de rechter dus geen goede afweging maken. Rijnstate laat in een reactie weten zich te kunnen vinden in de uitspraak.

Stevig signaal naar Tweede Kamer

Houdt het hier dan op voor Maria? "Nee, de rechtbank is eigenlijk heel duidelijk", zegt De Hek. "De wetgever heeft een fout gemaakt bij het invoeren van deze wet, dus de wetgever moet dat ook zelf herstellen. De rechter vindt dat, dus dat is een stevig signaal naar de Tweede Kamer."

Maria moet de uitspraak even laten bezinken. "We hebben nu natuurlijk meerdere opties, maar ik hoop vooral dat de Tweede Kamer hier nu mee aan de slag gaat. De wet was bedoeld om anonimiteit van donorvaders tegen te gaan, dus het is heel wrang dat ik juist door die wet niet kan achterhalen wie mijn vader is."

Als de Tweede Kamer de wet wijzigt, betekent dat niet dat K34 bang hoeft te zijn dat Maria bij hem op de stoep zal staan. "Ik wil alleen maar weten van wie de helft van mijn dna afkomstig is. Ik hoef geen contact, ik hoef geen geld, ik wil alleen weten wie hij is. Ik hoop dat de Tweede Kamer dat snel gaat regelen."

Zie ook: Rechter moet beslissen: mag Maria weten wie haar vader is?