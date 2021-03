Vitesse verliest oefenduel bij RKC Waalwijk

Het duel werd om veiligheidsredenen en op last van de autoriteiten zonder publiek gespeeld en was vooraf dan ook niet aangekondigd. Vitesse trad enigszins gehavend aan vanwege de interlandperiode. Negen spelers zijn met hun land op pad en keren pas volgende week terug op Papendal. Zo kon trainer Thomas Letsch de spelers die meestal op de bank zitten weer eens aan het werk zien.

Ohio op dreef

Ook RKC speelde met een mix van basisspelers en jeugd. Vitesse verscheen met spelers als Bazoer, Bruns, Huisman en Touré in de basis. De ploeg van trainer Letsch opende in Brabant de score al na drie minuten via Noah Ohio. Een kwartier later had Ohio ook de 2-0 op de schoen na goed werk van Patrick Vroegh. Het 18-jarige talent, gehuurd van RB Leipzig, schoof de bal echter voorlangs.

Vitesse oefent in Waalwijk tegen RKC. Foto: Vitesse

Even later was ook Hilary Gong dichtbij een doelpunt. De inkomende Ohio kwam net te kort om het schot van de Nigeriaan nog binnen te tikken. Vitesse kwam voor rust goed voor de dag.

Matig

In de tweede helft kwam RKC op stoom. Sylla Sow, die zaterdag nog de wedstrijd tegen FC Groningen besliste, maakte al na vijf minuten de gelijkmaker. Sow, opgeleid bij NEC, zorgde ook voor de 2-1 voor RKC nadat keeper Jeroen Houwen in eerste instantie nog redding bracht. Weer vijf minuten later maakte Ngonge de 3-1 met een fraai stiftje. Vitesse speelde een matige tweede helft waarin Letsch ook veel wisselde.

Op zaterdag 3 april wordt de competitie hervat met voor Vitesse een uitwedstrijd tegen FC Twente. Vitesse staat in de eredivisie op een knappe vierde plaats. Op zondag 18 april speelt de Arnhemse club de bekerfinale tegen Ajax in Rotterdam.