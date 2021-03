Nijmegen compenseert ouders voor doorbetalen kinderopvang tijdens sluiting, meer inzet op toegang jeugdhulp

De gemeente compenseert ouders die tijdens tweede coronasluiting van de kinderopvang van 16 december 2020 tot 8 februari 2021 hun ouderlijke bijdrage hebben doorbetaald. Het gaat daarbij specifiek om ouders van kinderen met een sociaal medische indicatie of van de VVE-peuteropvang, die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Daarnaast komt er de rest van het jaar extra inzet op de toegang tot jeugdhulp wegens extra zorgvraag en oplopende wachttijden.

Compensatie kinderopvang

De gemeente verschaft de betreffende kinderopvangaanbieders de middelen om de ouders te compenseren. Deze tegemoetkoming is in hoogte vergelijkbaar met de compensatie van ouders die wel in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Die categorie ouders ontvangt hun compensatie via de belastingdienst en SVB. “Zo wordt deze groep ouders op een gelijke manier behandeld als gezinnen met twee werkende ouders”, aldus het college.

Extra inzet op toegang jeugdhulp

Gedurende de rest van het jaar komt er ook extra inzet op de toegang tot jeugdhulp. Hiervoor wordt er bij Sterker tijdelijk met 3 fte uitgebreid. “We zien in enkele stadsdelen oplopende wachttijden voor jeugdhulp, hetgeen onwenselijk is in deze coronaperiode”, laat het college weten. “Daarnaast verwachten we nog dit hele jaar extra zorgvraag vanuit kinderen, jongeren en gezinnen in verband met de coronacrisis.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7