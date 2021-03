Nijmegen: nu nog geen opt-in systeem voor reclamefolders met JA/JA-sticker

Het Nijmeegse wil college wil op dit moment nog niet overstappen op een opt-in systeem voor de verspreiding van ongeadresseerde reclamefolders met behulp van een JA/JA-sticker. Met zo’n systeem krijgt niemand ongeadresseerde reclamefolders tenzij ze een JA/JA-sticker op de brievenbus plakken, dit in tegenstelling tot het huidige opt-out systeem waarbij met een sticker nodig heeft om géén ongeadresseerde reclamefolders te ontvangen. De PvdA drong er in 2016 op aan om in navolging van Amsterdam dit opt-in systeem ook in Nijmegen in te voeren.

'Lopende rechtszaak afwachten'

“Uit gerechtelijke uitspraken blijkt dat de rechtmatigheid van het opt-in systeem en de bepaling wat een redelijke invoertermijn is, voldoende is aangetoond”, laat het college per brief weten aan de gemeenteraad. “Maar er loopt nog een bodemprocedure tegen Amsterdam, waarover in 2021 uitspraak wordt verwacht. Al deze rechtszaken hebben bij de invoerende gemeenten onder andere geleid tot stagnatie van de invoering, grote belasting van het ambtelijk apparaat en hoge juridische kosten. Het is beter, hoe vervelend ook, de nog lopende rechtszaak te blijven volgen en later opnieuw positie te bepalen voor Nijmegen.”

'Retail-sector onder druk'

Het college merkt ook op dat de retail-sector als gevolg van de coronacrisis onder grote druk staat. “Zij levert de meeste advertenties in de reclame folderpakketten. De impact van de crisis is inmiddels zichtbaar geworden in de dikte van het folderpakket, welke flink is geslonken. Politiek-maatschappelijk is afweging van de milieueffecten ten opzichte van de economische effecten in de huidige coronasetting niet wenselijk.” Daarnaast zijn er mogelijke neveneffecten van de invoering van de JA/JA-sticker, zoals een verschuiving van reclame naar huis-aan-huisbladen. Huis-aan-huis bladen vallen buiten deze regeling en worden in dit systeem gewoon bezorgd bij brievenbussen zonder sticker. "We zien landelijk minder wenselijke effecten, zoals de introductie van het nieuwe huis-aan-huisblad Citynieuws dat als tegenoffensief is uitgebracht door de reclamebranche en gevuld is met de maximaal toegestane hoeveelheid reclame. Deze waterbedeffecten zorgen voor een demping van het beoogde milieueffect.”

'In de toekomst opnieuw initiatief nemen'

De gemeente zou bij een opt-in systeem verantwoordelijk worden voor productie en distributie van JA/JA-stickers, en ook voor de handhaving op overtredingen. “In coronatijd is echter een verdere belasting van de handhavingscapaciteit niet gewenst.” Daarnaast merkt het college op dat verenigingen die voor de gemeente het oud papier ophalen en hiervoor een vergoeding krijgen de verlaagde papieropbrengsten zullen gaan voelen in de portemonnee. “Het college blijft de landelijke en lokale ontwikkelingen echter wel volgen. “Op basis van resultaten in andere gemeenten schatten we in dat het opt-in systeem in Nijmegen toch nog voor een aanzienlijk milieueffect kan zorgen. Wanneer zij in de toekomst voldoende mogelijkheden ziet, zal het college opnieuw initiatief nemen en tot invoering van het opt-in systeem overgaan.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7