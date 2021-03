Campings verwachten drukte vanwege verlenging van negatief reisadvies

Buitenlandse vakantiereizen worden ook in de meivakantie afgeraden. Het zou dus goed kunnen dat mensen in eigen land op reis gaan Goed nieuws voor Nederlandse campinghouders dus?

Jacob van Roekel, campingeigenaar van camping Maas en Waal in Afferden, verwacht dat het inderdaad drukker gaat worden dan normaal. “We verwachten dat het helemaal vol komt te zitten tijdens de meivakantie.”

Ook Peter van den Bogaard van camping Het Möasland in Balgoij verwacht goede zaken: “Sinds dat de pandemie er is en mensen geadviseerd worden niet meer naar het buitenland op vakantie te gaan is het voor mij als maar drukker geworden. Ik denk daarom ook dat het in de meivakantie druk zal worden, zo kreeg ik al meteen aanvraag voor campingplaatsen toen het zich verspreidde in de media.”

Bij de camping van Van Roekel kunnen normaliter ook groepen verblijven in een omgebouwde schuur. Het verhuren van de aparte slaapkamers voor families in deze schuur is alleen geen optie: “Vanwege maatregelen die we moeten treffen vanwege corona kunnen we ze niet apart verhuren. Anders zouden we gasten een tijdsvak moeten geven wanneer ze gebruik kunnen maken van de toilet- en douchevoorzieningen zodat we ze tussendoor zouden kunnen reinigen,” aldus Van Roekel.