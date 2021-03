Nederlander betrapt op gestolen brommer

Een Nederlandse jongen is dinsdag aangehouden in Emmerich omdat hij te hard reed op zijn brommer. Ook had hij geen helm op en bleek dat de brommer gestolen was.

De 18-jarige jongeman die woonachtig is in Emmerich werd op dinsdag rond 9.00 uur aangehouden door politieagenten in Emmerich aan de Gerhard-Storm-Strasse. De jongen werd aangehouden omdat hij te snel reed met zijn brommer en geen helm op had. De agenten ontdekten dat alle sloten van de brommer beschadigd waren. Na controle bleek dat het voertuig in december vorig jaar in Nederland is gestolen.



De jongeman verzekerde de politie dat hij voor dit type bromfiets geen helm of rijbewijs nodig had. De agenten hebben de brommer in beslag genomen. Momenteel wordt onderzocht of de 18-jarige zich naast de diefstal ook moet verantwoorden voor rijden zonder rijbewijs.