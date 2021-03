Arjan Klein lijsttrekker SGP Elburg

Klein kreeg de christelijke politieke beginselen met de spreekwoordelijke paplepel ingegoten. Opgegroeid in een SGP-gezin, was het vanzelfsprekend om al als jongere actief te worden voor die partij. Dat resulteerde in enkele jaren vice-voorzitterschap van de landelijke SGP-jongeren en het oprichten van een SGP-jongerenafdeling in zijn toenmalige woonplaats Apeldoorn. Sinds 2018 is hij wethouder en daarvoor was hij 8 jaar gemeenteraadslid in Elburg.

“De SGP presenteert met Arjan Klein opnieuw een aansprekende lijsttrekker,” zo geeft afdelingsvoorzitter Gerrit Wijnne aan. “Ik vertrouw Arjan graag deze positie toe en zie er naar uit om onder zijn leiding de campagne in te gaan.”

Klein ziet er naar uit om deze rol te vervullen. “Ik zie ernaar uit om in gesprek en op campagne te gaan. Als SGP hebben we echt iets toe te voegen in het politieke landschap van Elburg. We zullen het ‘eerlijke verhaal’ blijven vertellen, daarbij willen we als partij herkent worden als koersvast, doelgericht en zorgzaam. In de campagne gaan we dat duidelijk maken en die elementen zullen ook in het verkiezingsprogramma terug te vinden zijn.”

In de komende maanden worden gesprekken gevoerd met de andere kandidaten voor de kieslijst van de SGP. Naar verwachting zal medio september deze lijst gepresenteerd worden.